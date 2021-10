Aseguran que los controles de precios no funcionaron en el interior del país. Los programas nacionales no obtuvieron los resultados esperados, indicaron desde el Gobierno Provincial. Todavía no hubo novedades de las nuevas iniciativas. Luego del final del programa Precios Cuidados, desde el Gobierno de Corrientes indicaron que todavía no fueron notificado de nuevas iniciativas. Sin embargo, aclararon que ninguna de esas acciones tuvo buenos resultados. El subsecretario de Comercio y Defensa al Consumidor de Corrientes, Juan José Ahmar, brindó detalles del programa. “Hasta el momento no recibimos ninguna notificación de un nuevo acuerdo de precios”, explicó.

Oficialmente no saben de la extensión del programa Precios Cuidados ni del supuesto congelamiento. Sólo que se enteran de reuniones por los medios de comunicación. Ahmar puso en duda la efectividad de Precios Cuidados. Es que se trata de programas pensados para Buenos Aires. “Hay problemas porque muchos de los productos y precios que se exigen no llegan al interior”, manifestó. Es por ello que no funcionó como se esperaba en Corrientes. “No somos la única provincia que manifestó quejas por la logística, precios y marcas”, agregó.