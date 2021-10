Ocurrió en la Ex Vía y J.J Castelli, donde un degenerado manoseó a una nena en un colectivo y quedó detenido. Ocurrió en un ómnibus de la Línea 108, Ramal C. El acosador había sido retenido por un grupo de pasajeros hasta que llegó la policía.

Los efectivos se dirigieron hasta la Ex Vía y Castelli donde una mujer de apellido Parra manifestó a los uniformados que un hombre, dentro del colectivo, habría manoseado e insinuado cosas de índoles sexual a su hija de 12 años cuando volvía del colegio. El episodio se registró en un móvil de la Línea 108, ramal C. El presunto abusador fue retenido por pasajeros y aprehendido por el Grupo de Respuesta Inmediata Motorizada 5.

Fue identificado como Alejandro M.L. de 34 años, quien fue conducido a la Comisaría 21ª. Mientras que la mujer y la menor fueron llevadas a radicar denuncia en la División de Delitos Contra la Integridad Sexual.