Increíble decisión. Lotería Correntina ahora controla para que no se filtre el fraude. En el instituto de Junín y Córdoba se montó una oficina especial con cámaras de seguridad para abonar por ahora los inexplicables millonarios premios de Quiniela, a iguales y suertudos jugadores, en idénticas agencias. Evitarán el original circuito de pago. Los responsables de este control, serían del personal vinculado a las autoridades investigadas, de lo que se considera, el mayor fraude de la historia del organismo lúdico. Se pesquisa la manipulación de las maquinitas de apuestas con el atraso de sus relojes. El esquema orquestado, no apunta a transparentar el cobro, sino que intenta evitar que se filtre información sobre la continuidad de la estafa. Tanto que, a casi un año de la denuncia penal y de los allanamientos y secuestros de pruebas, el instituto lotérico, no realizó ningún sumario administrativo como es su deber. Tampoco intervino la Fiscalía de Estado como querellante.

Lo más sorprendente aún, no hubo ningún pedido de informes de la oposición en la Legislatura.