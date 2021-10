Las endebles carpas en el Gauchito Gil. Las que empezaron a levantarse en los alrededores del predio del Gauchito Gil, no soportaron la intensa lluvia.

Quedaron literalmente inundadas.

Los comerciantes no quieren llevar sus negocios bajo los endebles toldos. Aseguran que resistirán en sus lugares hasta ser desalojados por la justicia. El forzado traslado, ocurre luego del doble crimen de Minto y Checho Canteros, padre e hijo, a metros de la ermita del santo pagano. La matanza, ocasionó un cambio en las reglas de juego en el Centro Recreativo de La Cruz Gil. Algo que, por el momento, no está sucediendo.