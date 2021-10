Alberto Fernández se refirió a “la prohibición de despidos y la doble indemnización no van a sostenerse en el tiempo”, dijo. El presidente les prometió a los empresarios que esos mecanismos excepcionales serán derogados. Anunció un decreto para facilitar la inserción laboral de los beneficiaros de planes sociales.

El presidente Alberto Fernández les prometió este viernes 15 de octubre por la tarde a los empresarios que se reunieron en el Coloquio de Idea que la prohibición de despidos y la doble indemnización “no van a sostenerse en el tiempo”. Según explicó, fueron medidas adoptadas excepcionalmente por su Gobierno para atender la crisis económica provocada por la pandemia.

El jefe de Estado anunció además que firmará un decreto para facilitar la inserción laboral de los beneficiaros de planes sociales. Las personas que actualmente reciben asistencia del Estado “podrán ser empleados en la actividad privada” sin perder los derechos que tienen actualmente, desarrolló.

“Las medidas de excepción que hemos tomado: prohibición de despidos y doble indemnización, deben ser entendidas de ese modo. Han sido dispuestas en un momento de excepción y no van a sostenerse en el tiempo”, comentó el mandatario.

A propósito del decreto anunciado, dijo: “Si algo caracterizó al espacio político que hoy gobierna Argentina, es la promoción de la inversión empresarial y la creación de empleo. Con ese mismo espíritu actuamos hoy. Por eso estamos disponiendo a través de un decreto marco un sistema que posibilite que los que hoy son beneficiarios de planes puedan ser empleados en la actividad privada sin perder ese derecho”.

En esa misma línea, el presidente enfatizó en el foro: “Necesitamos impulsar el empleo registrado”.

“He oído en los últimos tiempos muchos reclamos para ponerle fin a las indemnizaciones por despidos. Se repite la idea de generalizar esquemas indemnizatorios que sirven a sectores que tienen una alta tasa de rotación de empleo y también de informalidad”, analizó el mandatario. “Hasta aquí no hay ninguna evidencia que muestre el éxito de esas lógicas. Estos modelos se inspiran en sistemas que existen en países nórdicos y también en Austria”, insistió.

A continuación, citó el trabajo del canadiense David Card, quien recibió recientemente el Premio Nobel de Economía. “Estudió precisamente los efectos de las indemnizaciones sobre la economía de Austria y concluyó que las indemnizaciones tienen efectos positivos”, comentó.

Luego citó los casos de Finlandia, Dinamarca y Noruega en ese aspecto. “Una economía que crece, produce y exporta necesita de una fuerza laboral bien paga y protegida en sus derechos. Con este sistema laboral se crearon en Argentina casi 4 millones de empleos entre 2002 y 2015″, agregó poco antes de comentar que la prohibición de despidos y la doble indemnización “no van a sostenerse en el tiempo”.

El dinero que Argentina debe pagar al Fondo Monetario Internacional no fue un tema que escapó al discurso presidencial. “Para que Argentina retome su rumbo, debe resolver definitivamente el problema de la deuda que heredamos”, aclaró el Presidente.

“El Gobierno Nacional está discutiendo con el FMI cómo se paga esa deuda. Necesitamos que las tasas que se aplican se reduzcan, ganar tiempo para empezar a pagar y extender al máximo posible los tiempos de cumplimiento de esa deuda”, detalló en ese sentido. “Vamos a seguir discutiendo hasta que estemos seguros que tendremos los recursos necesarios para poner de pie la economía argentina y garantizar el trabajo en nuestro pueblo”, agregó.

El Presidente también habló sobre la suba de precios. “Los empresarios deben hacer su aporte. Hemos visto que en septiembre y en lo que va de octubre el precio de los artículos de la canasta familiar se han incrementado de manera incomprensible. Debemos encontrar el punto de equilibrio para que esa suba cese. Queremos hacerlo en acuerdo con los industriales y cadenas comercializadoras. Pero sepan que seremos inflexibles en esta materia”, aseguró.

En el cierre de su discurso, Alberto Fernández hizo alusión al desafío que deben enfrentar junto al sector empresario: “Escucharnos. Debatir. Encontrar acuerdos. Estamos todos en un mismo barco. La pandemia ya nos enseñó que nadie se salva solo”.

“Argentina necesita de empresarios que sean los primeros trabajadores. Sin lobbyes y con creatividad. Sin especulación y con producción. Sin codicia y con solidaridad”, insistió.

Por último, citó: “Enrique Shaw decía que una empresa es como un barco: el descuido de uno puede llevar a todos a pique. Pensemos la Argentina de ese modo. Podemos hacer un país mejor”.

Recientemente, el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, había presentado un proyecto con el mismo espíritu. Y el papa Francisco se refirió a la cuestión durante el foro empresario que se realiza en Costa Salguero al plantear que no se puede vivir de subsidios.

El mandatario, que a diferencia de otras oportunidades leyó su discurso, le dedicó palabras a la negociación con el Fondo Monetario Internacional por la reestructuración de la deuda. También se refirió a la cuestión de los precios. “Se incrementaron de una manera incomprensible”, resaltó.

