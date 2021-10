Otro impacto en la economía hogareña. Las carnicerías de la ciudad aplicaron una suba del 8%. Es la segunda actualización de precios en lo que va del año. La anterior se registró en agosto y fue del 17%. Las medidas de la Nación, sumada a la sequía reinante en gran parte del país conspiran contra el sector cárnico.

El viernes, con el inicio del fin de semana extra largo (XL), las carnicerías de la ciudad de Corrientes, amanecieron con precios actualizados en sus pizarras. Es el segundo incremento en lo que va del 2021, el primero se concretó en el mes de agosto. De esta manera, los distintos cortes cuentan con un impacto del ocho por ciento (8%). En una recorrida se pudo constatar el impacto de la suba. En una carnicería del barrio Sur, la costilla que estaba $450 pesos, ahora cuesta $500. La carnaza que salía $650 pesos, con esta actualización se fue a $700 pesos, la carne molida o picada que hasta septiembre estaba $320 pesos, actualmente sale $350 pesos, mientras que el vacío pasó de $550 a $600 pesos. La falda se incrementó 70 pesos y pasó de $350 a $420 pesos.

En una carnicería del barrio Apipé, los precios también tuvieron un impacto del 8%. “El viernes decidimos incrementar los precios. Era necesario hacerlo luego del retraso que tuvimos a lo largo del año. De esta manera, recuperamos algo de rentabilidad en este año difícil para nuestro sector”, comentó Martín, el propietario de una carnicería en ese barrio capitalino.

Hugo Lucena, encargado de uno de los puestos ubicado en el Mercado de Productos Frescos -administrado por la Municipalidad de la ciudad de Corrientes-, confirmó que, con esta suba, el sector tuvo una actualización del 25% en lo que va del año.

El viernes, “concretamos un aumento del ocho por ciento en los diferentes cortes. Este es el segundo en lo que va del año”, dijo el hombre. Sobre los factores que provocaron esta nueva actualización explicó que son múltiples factores. “Las medidas del gobierno nacional con relación a la exportación de carne no tuvieron el impacto esperado en el mercado interno. Sólo hubo una baja del uno por ciento y no es suficiente. Por esta razón creo que era necesario un nuevo aumento”, señaló Lucena que no descartó que de acá a lo que resta del año haya otro retoque en las pizarras de las carnicerías de Capital y la provincia. Recordó que generalmente la carne tiene previsto una suba en la temporada invernal. Este año se dio a final de esta estación.

Además de las medidas nacionales, que un grupo de comerciantes y productores critican, se suman los inconvenientes que provocan la sequía en la provincia, la región y gran parte del territorio nacional.

“La falta de lluvia hace que los productos cárnicos que se comercializan en el país desciendan de calidad. Esto lamentablemente perjudica al sector ya que el consumidor exige calidad ante cada incremento de precios”, dijo el carnicero del mercado municipal.

PANORAMA NACIONAL

El Gobierno nacional renovó hasta el 31 de diciembre el acuerdo con representantes de la cadena de producción y comercialización de la carne bovina que garantiza la oferta, al menos, de seis mil toneladas mensuales de cortes a precios accesibles en más de mil bocas de expendio. El acuerdo -rubricado por los Ministerios de Desarrollo Productivo y de Agricultura, Ganadería y Pesca- mantiene los precios vigentes hasta el momento: asado de tira a $359 el kilo; vacío a $499; matambre a $549; falda a $229; tapa de asado a $429; cuadrada/bola de lomo a $515; roast beef/aguja a $409; carnaza/cogote a $379; y paleta a $485 el kilo.

Los cortes estarán disponibles a esos precios todos los días de la semana, en las más de mil bocas de expendio de los supermercados y las cadenas de carnicerías de los frigoríficos, precisó la cartera productiva en un comunicado.

“Al igual que en el acuerdo previo, en la región de la Patagonia los precios de venta al público tendrán un adicional de 6% por costos logísticos, y no se comercializarán los cortes con hueso al Sur del río Colorado dadas las restricciones establecidas por la barrera zoofito sanitaria patagónica”, precisó la cartera de Desarrollo Productivo. En representación del Gobierno firmaron el acuerdo el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, y el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, Jorge Solmi. Estuvieron la secretaria de Comercio Interior, Paula Español, y el jefe de Gabinete del Ministerio de Desarrollo Productivo, Alejandro Sehtman. Del sector privado participaron el presidente del Consorcio de Exportadores de Carnes Argentinas (ABC), Mario Ravettino; el director de la Asociación de Supermercados Unidos (ASU), Juan Vasco Martínez; el presidente de Federación de Industrias Frigoríficas Regionales Argentinas (Fifra), Daniel Urcía -que participó de la reunión de manera virtual-; y el presidente de la Unión de la Industria Cárnica Argentina (Unica), Gustavo Valsangiácomo. Formaron parte del encuentro el Consorcio de Exportadores de Carnes de Argentina (CECA); y los frigoríficos exportadores nucleados en la Cámara Argentina de la Industria Frigorífica (CADIF). La renovación del acuerdo se produce luego que el ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, Julián Domínguez, y el jefe de Gabinete, Juan Manzur, anunciaran a fines de septiembre la decisión de liberar las exportaciones de vaca conserva y manufactura a China.

