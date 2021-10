No pueden hacerles multas de tránsito a los que manejaron ebrios sobre la Peatonal Junín. Las penas que se analizan se dan solo por parte de la Policía de Corrientes. Los irresponsables fueron identificados. Los jóvenes que manejaron bebiendo alcohol una camioneta sobre Peatonal Junín y Plaza La Cruz no podrán sufrir multas de tránsito. Sin embargo, avanzará el accionar policial.

El subsecretario de Tránsito y Seguridad Víal Municipal, Juan Acinas, explicó que pese a tener las filmaciones del hecho, no puede multar a los jóvenes. No hay procedimientos legales para aplicarle este tipo de sanciones. La municipalidad sólo puede actuar con multas in situ. “Tiene que haber un inspector cuando ocurre“, explicó. “No es asimilable a las fotomultas porque son cámaras que son homologadas y están certificadas con ese fin”, pero, en este caso, ninguna imagen fue tomada por dispositivos de este tipo. Por ello “no pueden ser multados”, se lamentó Acinas. “Este hecho causó mucha conmoción, no estamos hablando de homicidio y lesiones graves por suerte”, dijo el funcionario y detalló que una persona que caminaba sobre la peatonal Junín vio el hecho y se corrió del lugar. Ahora se analizan cambios en la normativa para que estos casos estén contemplados. “El Concejo Deliberante deberá resolver”, adelantó.

El hecho se produjo el domingo 17 de octubre en horas de la mañana. Un joven de apellido Aguilar y otro de apellido Benítez acompañado por dos mujeres en la parte de atrás manejaron una camioneta -bebiendo en latas- sobre la plaza La Cruz y la peatonal Junín entre risas. Las imágenes se viralizaron el viernes 22 a través de las redes sociales. Hubo duras críticas por la actitud irresponsable de los jóvenes. Fueron citados por la Policía de Corrientes, quienes aplicarían sanciones que pueden rondar los $115 mil pesos.

Radio LT7