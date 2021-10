Icardi habría amenazado con dejar el fútbol si Wanda Nara no lo perdona. Mauro viajó a Italia para intentar arreglar la situación con su ahora ex pareja, Wanda Nara. Según trascendió, el delantero del Paris Saint-German aseguró que dejaría su carrera futbolística. El difícil momento por el que están pasando Wanda Nara y Mauro Icardi mantiene en vilo a muchos argentinos. Desde los rumores de infidelidad por parte del futbolista argentino, hasta posteos de la empresaria luciendo su mano sin el anillo de casados, el público y los medios de comunicación intentan seguir el minuto a minuto de lo que podría ser el escándalo del año.

Luego que Wanda Nara confirmara su separación con Mauro Icardi, se filtraron los supuestos chats entre el jugador argentino y la China Suárez. En estas conversaciones la actriz lo habría invitado a “salir de joda” a algún lugar donde nadie los reconociera. Una vez que se dieron a conocer estos mensajes, Wanda Nara viajó a Milán para quedarse en su casa con sus dos hijas menores. Los tres hijos más grandes se quedaron en París con su padre, Maxi López. En el programa Los ángeles de la mañana, la panelista Yanina Latorre aseguró que Wanda Nara le había pedido el divorcio a Mauro Icardi. Comentó que el delantero se encuentra “muy deprimido” y que “se la pasó llorando”. Latorre señaló que, luego que Wanda Nara le pidiera el divorcio, Mauro Icardi amenazó con dejar su carrera futbolística si la mediática no lo perdonaba. Esta versión se suma al hecho que Icardi se ausentó al entrenamiento del Paris Saint-German. Según reveló Yanina Latorre, Mauro Icardi habría mantenido conversaciones comprometedoras con la China Suárez, donde la actriz lo invitaba a salir. Sin embargo, según aseguró la panelista, no existió ningún encuentro sexual.

Mauro Icardi compartió posteos junto a Wanda Nara en los últimos días, mientras que la modelo celebraba su soltería publicando una foto de su mano sin el anillo de casamiento. Según contó Latorre, ella “se considera soltera”.

