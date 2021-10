Mitin radical con la idea de pelear la presidencia. La UCR conmemoró los 38 años del triunfo de Raúl Alfonsín en el año 1983, mostrando convocatoria. En el microestadio de Ferro Carril Oeste, se reunió una buena parte de la dirigencia nacional y, entre ellos, el gobernador Valdés. El correntino no oculta sus intenciones presidenciales. Sabe que en el año 2023 es ahora o nunca. El radicalismo, que ya mostró un mapa electoral más pintado de rojo que de amarillo en los recientes comicios primarios, empezó a dotar de mayor protagonismo a sus líneas internas. No es más un secreto que disputará con el PRO la carrera hacía el Sillón de Rivadavia. Valdés, quien viene justamente del MODESO, movimiento liderado por Alfonsín, impulsará un discurso federalista para menguar la figura de Horacio Rodríguez Larreta, sobre la base que los argentinos no se bancan más, otro presidente porteño.