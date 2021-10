El brote en Goya sumó otros 43 casos nuevos de coronavirus. La cantidad de infectados por la fiesta estudiantil ahora se elevó a 243. Las autoridades informaron que también 13 personas recibieron el alta en el Hospital Camilo Muniagurria, y aseguran que no hay circulación comunitaria. Hay dudas y cierto hermetismo si los nuevos contagios corresponden a la variante Delta. Igual no hubo control municipal en ese evento que sobre paso con creces el aforo permitido. Estas situaciones no deben volver a suceder, aunque al intendente Ignacio Osella que ya culmina su mandato, parece no preocuparle demasiado. Al parecer, estaría pensando más en su nuevamente tarea de legislador.