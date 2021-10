Fernando Gago dirigió su primera práctica en Racing con el Pocho Insúa como ayudante. Pintita, en compañía del ex Independiente como ayudante de campo, se probó la ropa de entrenador de la Academia. Gago dio el puntapié a su trayectoria como entrenador de Racing este jueves por la mañana en lo que será su segunda experiencia como entrenador luego del paso irregular por Aldosivi de Mar del Plata que se terminó hace un mes. El flamante DT estará acompañado por el ex Independiente Federico Pocho Insúa como principal ayudante de campo.

Pintita tendrá su estreno oficial este sábado desde las 20:15 en el Gigante de Arroyito contra Rosario Central en lo que será uno de los tres partidos que inaugurará la 18ª fecha de la Liga Profesional. Además de Insúa, el cuerpo técnico del ex Boca está conformado por Roberto Luzzi, Diego Cogliandro, Gustavo Gallego y Gastón Maddoni.

La Academia tuvo a Claudio Úbeda como interino durante más de dos meses, pero la dirigencia de Víctor Blanco finalmente optó por dar un timonazo frente a un rendimiento irregular que posicionó al club de Avellaneda en la 13ª posición con 23 puntos producto de 5 triunfos, 8 empates y 4 derrotas.

