Los cruces, sus horas y la plataforma para ver todos los partidos que se vienen a partir del 27 en el estadio de Instituto en Córdoba, donde se conocerá el primer campeón de la temporada de la Liga Nacional de Básquetbol.

Falta menos para conocer al primer campeón de la temporada: el Final 8 que se disputará en el estadio ‘Ángel Sandrín’ de Córdoba está a la vuelta de la esquina y ya se conoce el cronograma de los cruces y los partidos que serán televisados por TyC Sports y DirecTV, además de aquellos que irán por TyC Play y La Liga Contenidos.

San Martín, Ferro, Boca, La Unión, Gimnasia, Quimsa, Obras y el local Instituto irán por el título de este Súper 20 desde el miércoles 27, día que se jueguen los cuatro duelos de cuartos de final. El jueves 28 será la jornada de semifinales, mientras que la gran final tendrá lugar el sábado 30.

Cronograma del Final 8

Miércoles 27/10 – Cuartos de Final

San Martín (C) vs. Ferro Carril Oeste

Hora: 13:30.

TV: La Liga Contenidos / TyC Sports Play.

Boca Juniors vs. La Unión (F)

Hora: 16:00.

TV: DirecTV.

Gimnasia y Esgrima (CR) vs. Quimsa

Hora: 18:30.

TV: La Liga Contenidos / TyC Sports Play.

Instituto vs. Obras

Hora: 21:10.

TV: TyC Sports.

Jueves 28/10 – Semifinales

Semifinal 1: a definir

Hora: 18:30.

TV: La Liga Contenidos / TyC Sports Play.

Semifinal 2: a definir

Hora: 21.10.

TV: TyC Sports.

Sábado 30/10 – Final

Ganador Semifinal 1 vs. Ganador Semifinal 2

Hora: 11:00.

TV: TyC Sports.