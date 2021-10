En la Liga Profesional, con 10 jugadores, River Plate logró un enorme triunfo ante Talleres. El Millonario, jugó casi todo el partido con 10 hombres tras la expulsión de Felipe Peña, venció a Talleres por 2-0 en Córdoba y dio un gran paso hacia el título. Robert Rojas y Braian Romero anotaron los goles en el estadio Mario Alberto Kempes. A los siete minutos del primer tiempo fue expulsado Felipe Peña Biafore. River le sacó siete puntos a Talleres para treparse a la cima de la tabla.

Con uno menos casi todo el partido por la expulsión de Peña, River no se achicó en el Kempes. Lo buscó, atacó, se llevó un triunfazo con dos golazos y le sacó siete puntos a Talleres, que no asumió la responsabilidad y casi no inquietó a Armani a pesar de la superioridad numérica.

El equipo de “Napoleón” ganó una verdadera final, se afianza en la cima de la Liga Profesional y dio un paso decisivo en la lucha por quedarse con ese ansiado título que le falta al Muñeco Gallardo.