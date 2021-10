Emotivo festejo por los 100 años de la araberacera Zulema Rasmussen. La Escuela de Samba desfiló desde Plaza Vera hasta la casa familiar de los Rasmussen. La Municipalidad de Corrientes, el Instituto de Cultura y la Cámara de Senadores la distinguieron como ciudadana destacada de Corrientes. Históricos de la comparsa recordaron la pasión que se vivía en ese hogar.

La nostalgia tiñó de pasado la calle San Juan, el recuerdo hizo el resto y todo eso coloreó de rojo y blanco aquellos sueños de 1961 empujado por un puñado de aficionados al carnaval que en luego se hizo realidad en la casa de Zulema Rasmussen. Ese deseo llamado Ará Berá celebró por dos, ayer, y bañó de emociones el festejo de los 100 años de “Mamá Zulema” -como la consideran- y los 60 años de la comparsa que vio nacer.

Fue una fiesta con la marca de un “rayo”, no era necesario llevar mucho, sólo esa pasión que los caracteriza a los araberaceros. Desde la plaza Juan de Vera sonaron los tambores y recordando aquellos tiempos de carnaval, la Escuela de Samba, la conocida Universidad del Sonido (US), pasó por la peatonal Junín, uno de los más recordados escenarios que tuvo el “Rey Momo” en Corrientes. Muchos comparseros de la vieja guardia araberacera no pudieron contener las emociones y con lágrimas en los ojos entre las jóvenes pasistas y las banderas, desfilaron orgullosos hacia los brazos de Zulema.

Cerca de las 18:30 otro puñado de personas, figuras del carnaval (de distintas comparsas) aguardaron la llegada de la ‘US’ para iniciar un corto pero emotivo acto, con la homenajeada en primera fila. Otra de las sorpresas fue la presencia de los “vientos” de la escuela de samba con Vicente Palanca encabezando las trompetas y la inyección de pasión llegó con la marcha de Ará Berá que desató la característica correntada de emociones de los comparseros. El canto del feliz cumpleaños a cargo de la voz de Ará Berá, Alejandro Balbi, emocionó a todos.

Tras la lectura de las distinciones de “Ciudadana Destacada” por parte de la Municipalidad de Corrientes y el Instituto de Cultura de la Provincia, y de interés cultural por parte de la Vicegobernación de la provincia, comenzaron las oratorias. Se entregó una placa homenaje para Zulema por su importante y valioso aporte a la cultura correntina. Más tarde correntadas de recuerdos, anécdotas y sonrisas corrieron entre el público cuando tomaron la palabra Roberto Gómez Coll y Lucrecia Buasso, quienes fueron algunos de los que florearon anécdotas relacionadas con Zulema, acompañada constantemente de su familia. No faltaron los obsequios y la cumpleañera recibió ramos de flores por parte de la comisión organizadora del evento y de su querida comparsa Ará Berá, que además trajo la torta con el escudo de la institución como no podía ser de otra manera. “Fue un día muy emocionante para todos, verla feliz y que tenga este homenaje en vida es muy importante para su familia y para todos los que conformamos la comparsa Ará Berá“, dijo su nieta y presidenta de la comparsa Iriondo Rasmussen. Será este uno de aquellos momentos importantes que tendrá para recordar la multicampeona de los carnavales, la Comparsa Ará Berá.

