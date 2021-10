Es un concurso abierto para Trabajadores Sociales Forenses. El STJ llama a concurso abierto de títulos, antecedentes, oposición y entrevista para conformar una nueva nómina para Técnicos – Profesionales con función de Trabajadores Sociales Forenses en toda la provincia. Los requisitos para acceder al concurso son los siguientes: ser ciudadano argentino en ejercicio, tener un mínimo de 25 años de edad, poseer título de Trabajador Social expedido por Universidad Nacional, Provincial o Privada y/o Institutos Terciarios reconocidos, cuyos planes de estudio aseguren una formación teórico-práctica no menor de cuatro (4) años. Los profesionales extranjeros deberán revalidar su diploma ante las universidades nacionales o provinciales; tener 2 años en el ejercicio de la profesión a contar desde la fecha de inscripción en el organismo a cargo del control de la matrícula; poseer residencia inmediata en la provincia no menor a un año, si no hubiere nacido en ella; tener idoneidad psicofísica adecuada para la función a desempeñar, sin perjuicio del examen preocupacional que deberá efectuarse en todos los casos.

Las personas que aspiran al cargo no deberán haber sido exoneradas o declaradas cesantes o inhabilitadas para ejercer cargos públicos por razones disciplinarias en cualquiera de los Poderes Nacionales, Provinciales o Municipales. Tampoco tener condena o auto de procesamiento firme por delito doloso u otro que por su naturaleza constituya impedimento para el ingreso al Poder Judicial, extremo que se deberá acreditar al tiempo de una eventual designación. Finalmente, no estar excluido de la matricula profesional por el organismo competente.

La inscripción se efectuará a través de la página web del Poder Judicial www.juscorrientes.gov.ar a partir de la hora 00:00 del 1 de noviembre de 2021 y hasta las 24:00 hs. del 10 de noviembre de 2021. La prueba de oposición cuyo contenido, duración y modalidad en que se ejecutará, se dará a conocer oportunamente en la página web del Poder Judicial. La presentación de documentos se realizará una vez finalizado el plazo de inscripción y de conformidad al cronograma que oportunamente elaborará la Secretaría Administrativa, teniendo en cuenta el número de inscripción del postulante, que también se publicará en la página web.

La documental que, a juicio del postulante, tenga relación al cargo a concursar y que podrá ser evaluada en antecedentes, será enviada por correo electrónico, de forma escaneada y/o electrónica, a la dirección: concursosuptrib@juscorrientes.gov.ar

Será responsabilidad del postulante verificar con el área correspondiente que la documentación enviada se encuentre perfectamente legible; la que comprenderá las siguientes imágenes o fotografías: Comprobante de inscripción emitido por el sistema, firmado en original; del Título; DNI; constancia de colegiación; Currículum Vitae. Toda documental que a su juicio considere de importancia para el cargo que concursa (títulos universitarios, posgrados, cursos del Área de Capacitación del Poder Judicial, etc.) en orden cronológico y de acuerdo a lo Acuerdo N°31/21 Superior Tribunal de Justicia Provincia de Corrientes detallado en el currículum vitae. Aclarar, que el Área de Concurso de Ingreso y Ascenso, será la encargada de gestionar ante la Dirección de Recursos Humanos la constancia de servicio en el Poder Judicial de la Provincia de Corrientes, donde se detalle: antigüedad, cargo, dependencia, licencias y sanciones, si lo hubiere.