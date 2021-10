A partir de ahora, en Corrientes ya no es obligatorio el uso del barbijo. Una recorrida por el centro de la ciudad permitió evaluar el comportamiento de la gente con respecto al uso del barbijo o no, ya que desde hoy no es obligatorio al aire libre.

“Ya no lo voy a usar. Mejor, porque es algo incómodo. Después de mucho tiempo es como que ya estamos más tranquilos”, expresó un joven caminando por peatonal Junín, en un recorrido por el principal paseo público de la ciudad. “Recorriendo por las calles en el vehículo no lo usamos. Pero tenemos la directiva de la empresa de hacerlo al ingresar a lugares cerrados. Eso se cumple”, sostuvo un hombre al bajar de un camión repartidor.

“Para mí, es una sugerencia, pero en lo personal voy a seguir utilizando el barbijo”, comentó una mujer. Los testimonios marcan una tendencia que parece ser, podría darse a nivel general, y que impone una atención en los comportamientos individuales.