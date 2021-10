Miguel Arias consideró que “el ataque no era para mí”. El diputado correntino recordó cómo fue la trágica noche en la que recibió un disparo en Tapebicuá.

Arias habló a poco más de un mes de recibir un disparo en pleno acto electoral. “Estoy muy bien, recuperado y haciendo vida normal”, según indicó el médico, dijo el legislador peronista. “Creo que es importantísimo que este tema no se desaparezca para llegar al esclarecimiento del hecho. Fue una cosa insólita e inesperada. Ocurrió en un acto político en una localidad muy pequeña”, afirmó Arias. “La localidad de Tapebicuá (donde se realizó el acto), según el último censo, ronda los 1.000 habitantes, pero los habitantes reales no deben ser más de 400”, explicó. “Estábamos en un acto de cierre de campaña y como en todo acto opositor estábamos disputando poder al oficialismo que lleva más de 20 años en el poder. Era un acto pacífico y tranquilo y en un momento, sin advertir (el disparo), siento un cambio de presión en el abdomen, como algo que me explotó adentro y se me infló el abdomen”, detalló.

“Era un momento de bastante silencio y hasta se escuchaban algunas conversaciones del público que en total eran unas 60 personas. Era imposible que no se hubiera escuchado”, advirtió. “Miro alrededor mío porque no entiendo que está pasando y la gente que estaba al lado mío ve que tenía sangre en la camisa. Yo no me había dado cuenta”, recordó. “Tengo la certeza que el disparo no vino de ahí adentro. No sólo yo sino las personas que estaban ahí” siguen la misma línea de razonamiento y, además, son conocidos, agregó el legislador.

“Cruzando la calle que pasa por delante del predio, está la estación de ferrocarril (de carga) que está en actividad diaria. Es una zona mal iluminada”, por lo que no se podía ver si allí había personas al momento del acto. “Ninguna pericia balística puede determinar la distancia desde la cual fue efectuado el disparo, salvo que sea a quemarropa”, afirmó.

Es necesario investigar todas las hipótesis

“Había un abanico de hipótesis y se concentraron” en la línea que apuntaba a los presentes “pero no se investigó al oficialismo. No digo que estén involucrados”, dijo Arias quien consideró que “se perdió tiempo valioso”. Señaló que los allanamientos a los presentes en el acto se dieron “a las pocas horas del hecho mientras que los allanamientos en Tapebicuá hacia una persona con la que había indicios para investigar, se hicieron a los 25 días”.

“No creo que el disparo haya sido para mí, pudo haber estado direccionado hacia otra persona”. Remarcó que en la causa no se incluyó a referentes del oficialismo que ese día realizaban un acto político. Ahora el legislador se constituyó en querellante, aportó algunas pruebas y dijo que existirían dos personas que podrían estar involucradas, aunque se negó a dar mayores detalles.

