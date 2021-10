El ministro de Educación defendió el regalo de viajes de egresados: “Es una estrategia política válida”. Lo afirmó el titular de la cartera educativa, Jaime Perczyk. El flamante ministro de Educación, defendió el anuncio realizado por el gobernador Axel Kicillof de regalar viajes de egresados a 220 mil alumnos que concluirán su ciclo educativo. El anuncio, cuestionado por la oposición, fue apuntalado por el titular de la cartera educativa quien consideró que se trató de “una estrategia política muy válida”.

“Los verbos son acciones, pensamientos y sentimientos. El verbo no es regalar. No se está regalando. Es garantizar algo que tienen algunos que los demás no tienen. Hay una posibilidad de tener una experiencia de finalización de la escuela que no es el viaje de egresados que yo hice a algún lugar y donde hacíamos los que generalmente se describe que hacíamos. Hay una experiencia educativa de finalizar un ciclo y esto no va a pasar durante la campaña”, señaló en una entrevista Perczyk. “La discusión es en qué se invierte, cómo los chicos terminan dos años que fueron tremendos. No sólo para ellos sino para la sociedad. Estamos discutiendo cómo terminan una experiencia después de un año y medio muy duro. Me parece que es una estrategia política muy válida”, agregó.

BULLRICH: INDIGNA

Patricia Bullrich consideró que se trató de una medida “electoralista” que “indigna al conjunto de ciudadanos del país que un gobernador haga esto antes de una elección. Son las razones por las que decidimos llevar adelante denuncias por el uso electoral del dinero. Es una decisión demagógica e inconducente, de mal uso de los dineros públicos. Es algo inexplicable”, concluyó.