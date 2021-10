El Padre de la deuda con el FMI. Nicolás Dujovne, el ministro de Economía de los Pandora Papers. El ex titular de Hacienda, responsable del catastrófico endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional, también está implicado en los Pandora Papers. Su nombre figuraba como apoderado de una compañía offshore constituida en Belice cuyos accionistas eran sus padres. La Silveray Corporation, creada en agosto de 2016, fundamentalmente para evadir impuestos, se integró con 50.000 acciones de u$s1 dólar cada una. Paradójicamente, Dujovne era ministro de Economía de la Nación, mientras regenteaba una firma que no cumplía con las obligaciones impositivas en la Argentina. El ex funcionario macrista reconoció finalmente que la sociedad existía pero que nunca firmó el poder a sus progenitores. Cuando dejó su cargo, declaró tener afuera del país $213 millones.