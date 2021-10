En Curuzú Cuatiá devolverían las vacunas contra el Covid19 por falta de asistentes. La decisión será adoptada por la Dirección del Hospital “Fernando Irastorza”. Realizaron un último llamado destinados a los que tiene primera dosis de Moderna y Sputnik V. Las dosis sobrantes serán devueltas a la provincia. La directora del nosocomio sostuvo que “hay un grupo importante de personas que no ha asistido para aplicarse la segunda dosis lo que genera que sobren vacunas en la heladera”. La doctora Mónica González informó que “siguen llegando vacunas para aplicar”.

La profesional de la Salud relató que un grupo de personas inscriptas para la primera dosis no se presentó a recibirla. “Nunca atendieron el teléfono porque dicen no conocer el número y, por ello, han perdido su chance de ser vacunados”, explicó González.

F.M. Total – Curuzú Cuatiá