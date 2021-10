Denunciaron a Mauricio Macri por el espionaje que habría sufrido un ex intendente de Corrientes. El abogado querellante incluyó en la denuncia a ex funcionarios de la gestión de Cambiemos. Habrían escuchado diálogos entre los años 2018 y 2019. El abogado de un exintendente correntino denunció hoy por asociación ilícita para llevar adelante maniobras de espionaje ilegal al expresidente Mauricio Macri y a los responsables de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) durante su mandato, tras sostener que sus comunicaciones telefónicas habrían sido objeto de seguimiento clandestino, informaron fuentes judiciales.

Pedro Martino, abogado defensor del exintendente de la localidad correntina de Empedrado, Juan Manuel Faraone denunció hoy en el juzgado federal porteño a cargo de Marcelo Martínez de Giorgi al expresidente de la Nación, a Gustavo Arribas, a Silvia Majdalani y a Gustavo Biorci como parte de una asociación ilícita dedicada a operaciones de supuesto espionaje ilegal.

El letrado llevó así a los tribunales el caso de supuestas escuchas clandestinas efectuadas por la AFI detectadas en las comunicaciones, en este caso, con su defendido, quien permaneció detenido en el penal de Ezeiza desde el 18 de octubre 2018 hasta 19 de diciembre 2019, informó Faraone a Télam. En la denuncia a la que accedió esta agencia, Martino indicó que “surge claramente que quienes representaban el Poder Ejecutivo (Estado Nacional) en el año 2019, a través de su Agencia Federal de Inteligencia (AFI), han llevado adelante actividades ilícitas que me han afectado gravemente”.

Destacó que lo afectó en el ejercicio profesional como abogado de la matrícula, pero además, “habiendo presuntamente violado entre otros el secreto profesional, afectando así el debido proceso legal y el derecho de defensa en juicio de las personas sometidas a proceso”. El abogado pidió ser tenido como querellante en la causa seguida al exmandatario y los exresponsables de la AFI, al acusarlos de “presunto delito de asociación ilícita, artículos 210 y 210 bis del Código Penal y violación a los artículos 42, 43 y 43 bis de la ley de inteligencia 25.520”.

Sostuvo que “también se ha violado el artículo 58 del Código Procesal Civil y Comercial (Ejercicio Profesional) y el artículo 18 y 14 bis (derecho al trabajo) de la Constitución Nacional, con claro avasallamiento del derecho de defensa en juicio”.

“Queda claro que el espionaje ilegal durante el anterior gobierno no fue un hecho aislado sino que obedeció a una decisión político delictiva llevada adelante por las máximas autoridades de dicho gobierno”, manifestó el letrado. Y subrayó que “los espiados ilegalmente son un sinnúmero de personas y, cuanto menos, participaron de esa asociación ilícita Macri, Arribas y Majdalani”, por lo que, dijo, “la denuncia contra Macri es en carácter de jefe de dicha asociación ilícita”.