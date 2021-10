Liberaron a los dos sospechosos. La jueza dispuso que los sujetos continúen vinculados a la causa, mientras la Policía amplía el radio de investigación a las horas y días previos al crimen ocurrido el viernes. La víctima César Ariel Villalba había salido recientemente de estar preso por un homicidio. Las cámaras de seguridad y algunos testimonios aportados a la causa, llevaron a los investigadores a la detención de dos sospechosos, en el marco de las pesquisas por el brutal homicidio de Fariña Villalba, torturado y ultimado con un destornillador y balazos, en la tarde del viernes 15, en un complejo de departamentos en la ciudad de Bella Vista, pero la jueza ordenó la libertad de ambos ante la falta de pruebas contundentes. Continuarán sujetos a la investigación.

La jueza de instrucción y correccional de Bella Vista, Mirta Elena Aguirri, en base a las pruebas recogidas por los investigadores del homicidio con tintes mafiosos de Villalba, dispuso que sean liberados los únicos dos sospechosos que hasta el momento tenía la Policía bajo custodia, como posibles responsables del crimen. Pero lo cierto es que el margen de tiempo marcado por los peritos forenses en el que habría sucedido el crimen podría tener otros responsables. Por ello se hicieron varios allanamientos en torno al caso.

MÚLTIPLES ENEMIGOS

Todo apuntaría a “cuentas saldadas“, según deslizaron ayer fuentes allegadas al caso, ya que los antecedentes de la víctima lo colocaban como vendedor de narcóticos al menudeo en aquella ciudad, además de otro abanico de delitos en los que estuvo involucrado en su corta vida. Por su historial criminal, “pudo tener múltiples enemigos” enfatizaron, ya que Villalba estaba señalado entre otras cosas, de formar parte de una poderosa banda de “piratas del asfalto” que por muchos años sembraron terror en la zona Sureste de la provincia de Corrientes. Asaltaba camiones nacionales y extranjeros, cargados de mercadería, que luego vendían en el “mercado negro”. También estaba metido en el mundo de las apuestas y se habla, que días antes de su muerte, habría participado de unas carreras cuadreras en Saladas y la “bolsa ganada” sería de una fuerte suma de dinero.

Un dato no menor y que también podría encausar las pesquisas, es que la víctima hacía poco tiempo había recuperado su libertad, luego de purgar pena en la Unidad Penal Federal Nº7 de Resistencia por una causa de homicidio, por lo que “nada se descarta en el contexto de vida que llevaba Villalba y todos los datos son analizados por los investigadores”, explicó una fuente.

BUSCAN PRUEBAS

Los investigadores se guiaron por la data de muerte aportada por los médicos forenses que revisaron el cuerpo de “Fariña” y que situaron la hora del homicidio entre las 14:00 y las 15:00 del viernes. Este dato no fue menor ya que, según algunos videos de vigilancia de la zona, a esa hora la víctima habría mantenido un encuentro, en el complejo ubicado por calle Sarmiento 351 de aquella ciudad, con los sujetos que estuvieron detenidos desde el sábado y que serían los últimos en haberlo visto con vida. Para la jueza, esta información y algunos otros datos aportados por la policía, no fueron suficientes y ordenó la liberación inmediata.

A 72 horas de sucedido el hecho, los investigadores se concentran, no sólo en lo sucedido en el complejo de alquiler en el que mataron al Villalba, sino en los días previos, los contactos que tuvo, las personas con las que se comunicó y los lugares que visitó. De los que podrían surgir otros detalles que, por el momento, ayuden a construir la causa con ribetes mafiosos y que sigue conmocionando a la ciudad de Bella Vista.

Cesar Ariel Villalba de 35 años, poseía varias lesiones. Una punzocortante en el medio de los omóplatos, que podría haber sido con un destornillador, el que fue encontrado manchado en sangre en la habitación donde hallaron su cuerpo. Otras tres lesiones perforantes en la cabeza, una en la sien izquierda y dos en la zona superior del cráneo. Estas dos últimas compatibles con disparos de arma de fuego. El cuerpo de “Fariña”, tenía una bolsa de nylon que cubría toda la cabeza, señal de que antes de ser asesinado, fue sometido a una feroz tortura por sus agresores.

Conocida la noticia del brutal homicidio en la ciudad de Bella Vista, el caso estalló en las redes sociales con diversas opiniones de quienes conocían a la víctima. Allí quedó claro que, en la ciudad de la naranja, “Fariña” era sinónimo de venta de drogas y de todo tipo de delitos. Casi persona no grata.

Diario época