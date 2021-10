Finalmente, por la presión mediática y social, fueron procesados los padres acusados de prostituir a sus hijas. Se conocieron detalles del estremecedor caso que conmueve a la localidad de San Miguel. Las víctimas tenían 4 y 9 años cuando comenzaron los abusos de parte de su madre y su padrastro y se extendieron por diez años. Tras pasar tres años en prisión sin que la justicia se expida sobre el caso, los acusados fueron liberados en octubre de 2020. Recién ayer finalmente se dictó su procesamiento.

El caso conmueve a la sociedad correntina en general, pero a la de la pequeña localidad de San Miguel en particular. Una pareja compuesta por una mujer madre de dos hijas y su pareja, fueron denunciados hace cuatro años por cometer todo tipo de abusos sobre las hijas de ella y luego también sobre los hijos en común. Se trata de Laura Grisel Ibarra y Alcidiades Villalba, procesados por la justicia como autores materiales bajo las acusaciones de abuso sexual gravemente ultrajante, corrupción de menores, promoción y facilitación de la prostitución.

Todos estos cargos y acusaciones que recaen sobre la pareja tienen como víctimas a las hijas de Ibarra (hijastras de Villalba) que, al momento que se iniciaron los abusos, tenían tan solo 4 y 9 años. Los delitos, según figura en la denuncia, se extendieron por un lapso de diez años y fueron denunciados en 2017. Tras la acusación, la pareja fue detenida, sin embargo, por la mora en la Justicia que no les realizaba el procesamiento formal, fueron liberados en octubre de 2020, hace ya un año.

Sobre la gravedad de los hechos, el abogado Hermindo González, que representa a las víctimas, hoy ya mujeres adultas, comentó: “A veces cuando es imputada la parte femenina en este tipo de hechos, generalmente es partícipe o encubridora. En este caso, lo grave, es que la madre de las chicas es autora material de los abusos”. Según detalló González, los abusos se cometieron en Resistencia y Corrientes. “Estos ataques terribles que llevaban adelante esta pareja, las víctimas mencionan que en varias oportunidades participaban terceros extraños que eran invitados por la pareja para sumarse al abuso de las menores”, aseguró González.

Ayer se realizó una gran movilización en Corrientes, encabezada por las víctimas, pidiendo por el procesamiento de ambos. Se realizó una movilización en San Miguel el sábado, pidiendo que estas personas vuelvan a prisión y que no regresen al pueblo, ya que allí viven las víctimas. Durante la marcha, una de las víctimas comentó que, si bien los abusos comenzaron con ellas, cuando su hermano más chico cumplió cuatro años, los abusos se extendieron también hacia él. Tras las movilizaciones realizadas en San Miguel y Corrientes, finalmente se dictó el procesamiento contra los acusados. Pasaron cuatro años y dos meses de la denuncia.

Hermindo Gonzalez remarcó la necesidad que los acusados vuelvan a ser detenidos, ya que el riesgo procesal que decidan no comparecer ante el tribunal cuando inicie el juicio es grande, por la gravedad y cantidad de delitos de los que se los acusa y las conexiones con el exterior con las que cuentan.

