En la polémica, la Conmebol le marca la cancha a la FIFA: si el Mundial es cada dos años, no lo juegan. El ente que regula el fútbol sudamericano volvió a manifestar su postura contraria a la idea de Gianni Infantino, presidente de FIFA. La idea de tener una Copa del Mundo cada dos años, propuesta por Gianni Infantino, presidente de FIFA, sigue generando revuelo y esta vez fue la Conmebol la que volvió a manifestarse en contra del proyecto en un contundente comunicado. Después de una reunión del Consejo Presencial en Paraguay, el ente que vela por los intereses del fútbol sudamericano emitió un comunicado con el que ratificó su postura contraria a la modificación del calendario de los mundiales. En primer lugar, porque aseguran no encontrar “razones, beneficios ni justificación” para el cambio. Además, aseguran que la idea “da la espalda a casi 100 años de tradición del fútbol mundial”. Incluso en su postura, Conmebol va a fondo y vuelve a asegurar que, de organizarse un Mundial cada dos años, “los diez países que componen la Conmebol no participarán”, prácticamente quemando cualquier puente de diálogo con la idea proveniente de FIFA.

UEFA

La UEFA, a principios de septiembre, también había descartado la propuesta con argumentos similares. “El Mundial tiene su valor precisamente por ser cada cuatro años. Un Mundial cada dos lo devaluaría”, sostuvo el esloveno Aleksander Ceferin, presidente del ente europeo. Si bien Infantino asegura y reasegura que un Mundial más frecuente presentaría beneficios deportivos y económicos, lo cierto es que la idea tiene cada vez menos adeptos a lo largo y ancho del mundo.

COMUNICADO DE CONMEBOL

“El Consejo de la Conmebol, reunido en forma presencial en Luque, Paraguay, en fecha 27 de octubre del 2021, volvió a analizar la propuesta de realizar la Copa del Mundo cada dos años y considera necesario declarar cuanto sigue:

No se encuentran razones, beneficios ni justificación para el cambio impulsado por la FIFA. En atención a ello, los diez países que componen la Conmebol se ratifican en que no participarán de una Copa del Mundo organizada cada dos años.

El proyecto en cuestión da la espalda a casi 100 años de tradición del fútbol mundial, ignorando la historia de uno de los acontecimientos deportivos más importantes del planeta. La Conmebol apoya la Copa del Mundo actualmente en vigencia, con sus plazos y sistemas de clasificación, porque ha demostrado ser un modelo exitoso, basado en la excelencia deportiva y que premia el esfuerzo, el talento y el trabajo planificado”.

TyC Sports