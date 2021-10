Sumó su primer triunfo en el Súper 20. Después de seis derrotas consecutivas, el elenco de Mercedes pudo festejar gracias a un gran juego colectivo que le hizo cuesta arriba el partido a Oberá (1-7). Tanto va el cántaro a la fuente, que al final se rompe. Tanto y contra tanto luchó Comunicaciones (récord de 1-6) que al final pudo festejar de una vez por todas. Los de Ariel Rearte tuvieron una segunda mitad de alto vuelo, ajustaron la defensa sobre De los Santos, Slider y Giorgi y pudieron obtener su primer triunfo en el Súper 20, a pesar de no contar con chances de meterse en el Final 8. La alegría vino principalmente gracias a la enorme tarea colectiva del elenco correntino. Cuatro jugadores en doble dígito: Ale Diez y Peterson (15 puntos), Guerra (13) y Adams (10), con los primeros dos de ellos siendo fundamentales en la defensa de la pintura, sobre todo con el cerco rebotero. Comu capturó 45 tableros, dejando a Oberá en tan solo 33. Decisivo. También fue muy importante el aporte desde el banco de los relevos, ya que 33 (15 de Diez) de los 75 puntos aurinegros llegaron desde ese lugar. La baja efectividad en conversiones fue un factor determinante, para que los correntinos con un poco más de juego, se queden con el juego.

El juego comenzó con OTC buscando ser protagonista, con Giorgi destacándose con sus penetraciones, más aportes desde el perímetro de Slider y Fede Ponce en el inicio. Luego De Los Santos y Gómez Quinteros surgieron para sumar gol perimetral.

Comunicaciones concentró su juego en la dupla de extranjeros, Adams y Peterson como principales cartas de anotación. Las acciones eran de ida y vuelta, con varios errores por ambos lados y no tan buena efectividad. Los misioneros sacaron una pequeña ventaja de 19-18.

Los siguientes diez minutos de juego fueron importantes para que Comunicaciones comenzara a inclinar la balanza a su favor. Rápidamente lograron un parcial de 11-5 para revertir el marcador y hacer una pequeña diferencia. Ale Diez comenzó a hacer valer su fortaleza y experiencia, más un buen ingreso desde la banca de Núñez. OTC estuvo errático, con lanzamientos forzados, sin fluidez ofensiva, lo que fue aprovechado por el conjunto de Rearte para sacar diferencias de +7 e irse al descanso arriba 37-30. Luego del entretiempo, se vio lo mejor de Comu, que ajustó la defensa y desde allí se volvió más sólido en ataque. Principalmente se destacó Peterson, quien se volvió una pesadilla para la defensa del Celeste, que no lograba controlarlo. Diez encontró un par de tiros externos para sacar más renta. Los misioneros tenían espacios, pero no lograban convertir hasta que una ráfaga del final los dejó a tres puntos. Un bombazo de Guerra desde mitad de cancha le dio alivio y ventaja de seis a Comu: 55-49.

Los últimos diez minutos de juego mostraron una regularidad del ganador, que depositaba el balón en manos de Diez y Adams, quienes hacían valer su talla, recibiendo faltas y sumando libres. Por el lado del Celeste aparecieron un par de lanzamientos externos de Peralta. Pero no lograron quebrar la buena defensa del rival, que aprovechó sus oportunidades y consolidó su primer triunfo y así igualar el récord de OTC de 1-7.