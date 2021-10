La Conferencia Norte 2 se pondrá en marcha hoy en Corrientes con el partido que disputarán Comunicaciones de Mercedes y La Unión de Formosa. El encuentro abrirá la jornada en el estadio José Jorge Contte del Club de Regatas Corrientes. Comunicaciones pasó por la primera fase en Córdoba sin triunfos en cinco presentaciones; por lo tanto, no tiene margen para dar otro paso en falso. Necesita conseguir su primera victoria y así mantener posibilidades de clasificar a las finales. “Hay un montón de situaciones que no se dan como uno desea. Apuntamos a la parte defensiva y a la ofensiva porque en los dos aspectos del juego nos costó por muchos momentos. Hay que construir en los lados”, comentó el base de Comunicaciones, Alejandro Konsztad. “Podemos encontrar un montón de justificativos o atenuantes, pero la realidad es que el resultado manda, que no ganamos y que hay que seguir construyendo el equipo buscando lo más rápido posible un triunfo”, agregó.

“Los resultados negativos no tienen que empañar un montón de cosas buenas que hicimos como contra Quimsa, (último finalista y Campeón de la Liga de las Américas), creo que jugamos un partido para ganarlo. Sostener cuarenta minutos un partido de igual a igual contra uno de los principales candidatos quiere decir que hay cosas buenas. Tenemos que seguir sumando trabajo y lograr la química entre nosotros para poder ganar”, sostuvo el jugador que sumó a Comu esta temporada. La Unión llega con 2 triunfos y 3 derrotas para ubicarse en la segunda posición del grupo.

“Apuntamos a llegar bien a la Liga, pero estos partidos son de mucha importancia y de gran calidad. También sirve para posicionarnos en la competencia. Nuestro objetivo a corto plazo es Comunicaciones y porque no ilusionarnos con la clasificación”, sentenció Eduardo Japez, entrenador de La Unión.

Durante la primera jornada tendrá libre Regatas Corrientes (1-4).