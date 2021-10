Una comparsera correntina denunció violencia de género por parte de su expareja. La bailarina, Melissa Cecilia Torres publicó mediante su cuenta oficial de Instagram una carta que expresa la situación de violencia que sufrió las últimas horas. En el texto asegura que su ex pareja, D. M. habría manipulado y sido un psicópata durante su relación y este lunes habría ingresado a la vivienda de la mujer sin consentimiento con su hermano y otra persona. Recordó que ya pasó por episodios de violencia física y verbal en el transcurso de su relación: “La ex mujer también le había realizado dos denuncias y una perimetral y el no cumplía. Puedo contar millones de episodios que viví, cometí un error en creerle”. Sostuvo que ingresaron a la casa con la excusa de retirar algunas cosas y utilizaron a un cerrajero vestido de policía y la joven sostiene que la amenazaron: “No tenían orden para ingresar a mi domicilio“. Naturalicé mucho la violencia verbal y psicológica.

“Es triste para mi salir a hablar de esta manera”, aseguró expresando que la vida la está poniendo a prueba ante esta situación: “Es un momento súper horrible. Entraron personas a mi casa, incluida mi ex pareja, yo tenía una exposición hecha que no podía ingresar a mi departamento y hoy vivo con miedo”.

“Uno minimiza el problema y la violencia verbal y psicológica, uno intenta, apuesta y arriesga por la pareja y naturalizamos muchas cosas que no son normales”, explicó y sostuvo la dificultad que representa expresarse públicamente por su rol de bailarina y su presencia en las redes sociales. “Tengo un proyecto de viaje y de ir a vivir a otro país y necesitaba organizar mis cosas. Él sabía que yo no tenía tiempo y le había escrito para coordinar la entrega de las cosas”.

“Tengo mucho miedo de que pueda hacer cualquier cosa y me siento desprotegida”.

“Hace dos meses no vivíamos juntos, el último jueves tuvimos una discusión que le pedí por favor que se retire y no quiso aceptar el trato de buscar sus cosas en algunos días, no puedo recibir a nadie porque estoy entregando algunos trabajos y no puedo estar con otra gente en casa o técnicos haciendo ruidos”, indicó Torres y especificó: “Nunca entendí que pasaba, su ex pareja se comunicó conmigo cuando todavía vivía con él, también le había denunciado por violencia, lo hablamos y minimizó el tema. Naturalicé mucho la violencia verbal y psicológica, dos o tres veces me empujó, me agarró”.

La mujer continúa su relato en redes señalando que ella estaba dentro del departamento al momento del ingreso de estas personas por la fuerza y señaló: “Le reiteré que yo me acomodaba a partir del mes de noviembre en mi nuevo hogar y me organizaba para enviar sus cosas a su domicilio o que pase a retirar y le recibía una amiga”.

Reiteró la importancia del hecho: “Insistió e intentó entrar por la fuerza sin previo aviso. Tuve la valentía de realizar la exposición y esta mañana sucedió esto con los hermanos, la amiga vestida de policía y el cerrajero”.