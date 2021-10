En el encuentro correspondiente a la décima fecha de la Copa Palacio 2021, Colón superó en su estadio a Córdoba por 74 a 50, y se consagró campeón del primer certamen de la temporada de basquetbol. Colón se recuperó de la dura derrota sufrida la fecha anterior ante Pingüinos, y le ganó en su estadio a Córdoba por 74 a 50, en uno de los encuentros que marcó la apertura de la décima jornada de la Copa Palacio. Esta victoria le permitió al equipo “violeta” quedarse con el título una fecha antes del final de la fase regular.

Con este triunfo además de quedarse con la Copa Palacio, el equipo conducido por Gerson Sequeira se adueñó del ‘número 1’, que le permite llegar al Cuadrangular Final como el mejor de la fase regular de un año atípico en la Asociación de Básquetbol de la Ciudad de Corrientes.

En el primer tiempo del partido Córdoba le jugó de igual a igual a Colón, no le permitió llevar a cabo su juego, conteniendo las vías de gol del elenco “violeta”, que tiene puntos en varias manos. Los conducidos por Gerson Sequeira se fueron al descanso largo en ventaja por 32 a 24.

En el tercer parcial, Colón quebró definitivamente el juego, aprovechando las limitaciones de un equipo de Córdoba que tiene a muchos juveniles dentro de su plantel. De a poco el local fue estirando la ventaja, apoyado en sus baluartes Cristián Pérez y Juan Cruz Sequeira, para terminar ganando sin sobresaltos por 74 a 50.

EL TALA

En el otro partido que marcó la apertura de la décima fecha de la Copa Palacio, en el “Coliseo Verde” del barrio La Rosada, el dueño de casa El Tala pudo conseguir su segunda victoria en la temporada al superar con mucho trabajo a Malvinas 1.536 Viviendas por 49 a 43.

CAMINO AL TÍTULO

1° fecha vs. Sportivo 67-54

2° fecha vs. San Martín 82-76

3° fecha vs. Hércules “A” 80-69

4° fecha vs. Alvear 78-55

5° fecha vs. Regatas 117-112

6° fecha vs. El Tala 75-59

7° fecha vs. Hércules “B” 89-63

8° fecha vs. Juventus 74-65

9° fecha vs. Pingüinos 57-86

10° fecha vs. Córdoba 74-50

