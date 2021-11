Boca Unidos solo pudo empatar en Misiones. El resultado no le sirvió para meterse en zona de clasificación. Fue 1-1 ante Crucero del Norte y de esta manera cerró en el puesto 10° de la Zona B del torneo Federal A.

Solamente 33 los puntos sumó el elenco correntino, quedando a cuatro del último clasificado de la Zona de Reválida, por el segundo ascenso a la Primera Nacional. Terminó a 24 puntos del primero Racing de Córdoba.

Maximiliano Perussato abrió la cuenta para Crucero a los 10´ del ST, mientras que seis minutos más tarde, la visita respondió con un cabezazo de Iván Silva para determinar la igualdad.

En Boca Unidos fue expulsado Ariel Morales, a los 24´ de la etapa inicial.

Las posiciones quedaron así 1° Racing (C) con 57 puntos (clasificado a la gran final), 2° Gimnasia de Salta con 55, 3° Central Norte (S) con 49, 4° Chaco For Ever con 47, 5° Sp. Las Parejas suma 41, 6° Defensores Pronunciamiento y Juvebtud Unida (G) con 38, 8° Defensores de Villa Ramallo con 37 (hasta acá los clasificados), 9° Sarmiento (R) sumó 36, 10° Boca Unidos con 33, 11° Unión de Sunchales con 30, 12° Douglas Haig con 27, 13° Sp. Belgrano (SF) tiene 26, 14° Gimnasia (CdU) con 26 y 15° Crucero del Norte cerró con 22.