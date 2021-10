Boca Juniors recibe a Godoy Cruz con el objetivo de no perderle pisada a River Plate. El equipo de Sebastián Battaglia viene de superar a Huracán y está tercero en el torneo de la Liga Profesional, a nueve puntos del líder. Desde las 21:15, Boca Juniors se enfrentará a Godoy Cruz en la continuidad de la 17ª fecha del torneo de la Liga Profesional. Con arbitraje de Patricio Loustau, el encuentro se podrá seguir por TNT Sports.

Más allá de la derrota en el clásico ante River Plate, el Xeneize con Sebastián Battaglia como entrenador tiene buena forma. Lo mostraron los resultados y también el rendimiento de un equipo que mejoró su versión gracias al alto nivel que demuestran jugadores como Cristian Pavón, Agustín Almendra -figura en la victoria por 3-0 ante Huracán- y juveniles como Marcelo Weigandt y el atacante Luis Vázquez.

A nueve puntos de los Millonarios cuando restan 27 en juego, Boca sabe que no puede dar un paso en falso si desea llegar con chances al final del campeonato y, además, para lograr la clasificación directa a la próxima Copa Libertadores por la sumatoria de puntos en la tabla general de la Liga Profesional. Hoy ya suma 49 puntos y estaría en esos puestos camino al 2022.

De cara al duelo de esta noche en la Bombonera, Battaglia tendría previsto hacer una sola modificación entre los titulares. El colombiano Jorman Campuzano ya cumplió la fecha de suspensión por acumulación de tarjetas amarillas y regresaría a su puesto como volante central del primer equipo en lugar de Esteban Rolón. Otra de las posibles variantes era la inclusión en el once inicial del zurdo Juan Ramírez, pero al parecer, el DT xeneize tendría decidido continuar con los juveniles Rodrigo Montes y Aaron Molinas en la formación para enfrentar al conjunto mendocino.

Es importante resaltar que, más allá que ya se entrena a la par del grupo, Eduardo Salvio habría rechazado participar del duelo de Reserva y espera tener sus primeros minutos en el partido del próximo domingo ante Vélez Sarsfield en el José Amalfitani. Como el entrenador cree que todavía no está en ritmo futbolístico para ser convocado, eligió dejarlo al margen de la nómina para el partido de hoy. Mientras tanto, Sebastián Villa continúa entrenando pero, por ahora, sin chances de sumarse a las convocatorias, y Edwin Cardona evoluciona de su desgarro, lo mismo que Nicolás Orsini y el peruano Luis Advíncula.

De esta manera, los titulares de Boca serían Agustín Rossi; Marcelo Weigandt, Carlos Izquierdoz, Marcos Rojo, Frank Fabra; Agustín Almendra, Jorman Campuzano, Rodrigo Montes; Aaron Molinas; Cristian Pavón y Luis Vázquez.

En el caso del Tomba de Mendoza, la llegada del DT Diego Flores generó una revolución desde su llegada. El equipo se mantiene invicto y ha mostrado buen juego en varios pasajes de los partidos que ha protagonizado hasta ahora. Con 23 puntos, su equipo marcha en la 10° posición.Para el duelo de hoy, el entrenador podría contar entre los titulares con Ezequiel Bullaude, una de las claves de su ciclo.

FORMACIONES

Boca Juniors: Agustín Rossi; Marcelo Weigandt, Carlos Izquierdoz, Marcos Rojo, Frank Fabra; Agustín Almendra, Jorman Campuzano, Rodrigo Montes; Aaron Molinas; Cristian Pavón y Luis Vázquez. DT: Sebastián Battaglia.

Godoy Cruz: Juan Espínola; Elías López, Guillermo Ortíz, Néstor Breitenbruch, Damián Pérez; Nélson Acevedo, Gonzalo Abrego; Sebastián Lomónaco, Valentín Burgoa, Martín Ojeda; Tomás Badaloni. DT: Diego Flores.

Infobae