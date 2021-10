Un hombre de 30 años, identificado como Alberto Meza, ingresó esta madrugada al Hospital Vidal con una herida de arma de fuego en el pecho. No pudo explicar las razones del ataque. Llegó hasta su domicilio en el barrio Patono caminando. Ahora su estado de salud es reservado. Tiene perforado el corazón y un pulmón. La policía aún no puede determinar las circunstancias del ataque. Cerca de las 5 de la mañana llegó a su casa con la herida. Fue trasladado en un vehículo particular hasta el Vidal. El proyectil quedó alojado dentro del cuerpo. Hubo complicaciones y no pudo ser extraído. En el hecho en el que intervino la Comisaría 12.