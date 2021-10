A dos meses de ser baleado, el diputado Miguel Arias denunció que “la causa judicial no avanza“. El legislador provincial aseguró que “la democracia no puede seguir manchada con este hecho de sangre”. Este martes se cumplieron dos meses que el diputado provincial, Miguel Mateo Arias, recibió un disparo de arma de fuego cuando se encontraba en un acto político en la localidad correntina de Tapebicuá.

El legislador del Partido Justicialista escribió en su cuenta de Twitter que “la causa judicial no avanza”. “La democracia no puede seguir manchada con este hecho de sangre”, publicó. En el posteo también dijo: “Le pido al gobernador Gustavo Valdés que colabore con la Justicia para llegar al esclarecimiento”. Semanas atrás, Arias había dicho que el atentado contra su persona “fue un intento de homicidio en el contexto de un ámbito absolutamente político”. Al comienzo de octubre, durante una sesión legislativa, cuestionó que los investigadores hayan centrado la investigación de los primeros 25 días en “una sola hipótesis” y reclamó que se “investiguen todas las hipótesis porque es muy grave que un crimen de estas características no sea esclarecido”. Hasta la fecha, ninguna persona fue detenida por el caso.

Radio Dos