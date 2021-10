Fue encontrado sobre avenida Maipú. Hasta ayer no se pudo dilucidar el caso. Antes participó de un encuentro con amigos. No se descarta un hecho de inseguridad. Permanece en terapia intensiva y se necesitan dadores de sangre. Un joven de 25 años cayó sobre avenida Maipú. Tiene cortes en el cuello y un puntazo le atravesó el pulmón.

Matías Medina de 25 años, ingresó al Hospital Escuela con lesiones cortantes en el cuello, una mano y un puntazo que atravesó uno de sus pulmones. Había participado hasta rato antes de una reunión con amigos en otro sector de la capital. Policías de la Comisaría Decimocuarta fueron convocados el sábado a la madrugada a verificar un “supuesto accidente de tránsito” en avenida Maipú, en medio del trayecto entre los accesos a los barrios Esperanza y Doctor Montaña. Medina estaba tendido en el piso, al lado de la motocicleta Honda Wave que conducía.

Los médicos revisaron al joven y se produjo un giro inesperado. El muchacho no fue víctima de un siniestro de tránsito, sino de una agresión brutal que puso en riesgo su vida. Cayó de la moto cuando circulaba en búsqueda de ayuda. El sitio en el que lo hallaron no sería escenario del ataque. El viernes a la noche, Matías acordó con amigos concurrir a un domicilio a participar de una reunión. A través de su teléfono celular, compartió algunas imágenes, entrada la madrugada del sábado, en compañía de esas personas. El punto de encuentro fue una vivienda cercana a la calle Santa Catalina y su cruce con avenida Alta Gracia, según manifestó una de sus amigas a la familia. Medina fue encontrado malherido alrededor de las 5:30 de la mañana, precisaron desde la policía. En el barrio Montaña vive la madre de la víctima y también una amiga, pero él habita una vivienda a varios kilómetros, en avenida Cuarto Centenario. Se desconoce si pretendía llegar a la casa de alguna de esas mujeres cuando lo agredieron.

Con el informe médico en mano, las autoridades policiales comenzaron la averiguación de datos en torno a lo que sería una tentativa de homicidio. Familiares del joven solicitaban aporte de algún testigo, mientras la Policía se abocaba a la búsqueda de potenciales imágenes de cámaras de seguridad. Pese a ser hallada junto a él, no se descarta que el ataque ocurriera durante un presunto intento de robo de la motocicleta que manejaba. Matías lucha por su vida en el área de terapia intensiva del hospital y sus seres queridos solicitan dadores de sangre. Presentarse en el Banco Central, sito en la esquina de calles Córdoba y Mariano Moreno.

