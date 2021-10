Por el impuesto a las grandes fortunas, la AFIP inició ejecuciones fiscales a empresarios, futbolistas y celebridades. Se iniciaron estas ejecuciones a quienes que no pagaron el “aporte solidario y extraordinario a las grandes fortunas”. Grandes empresarios, industriales, terratenientes, banqueros, celebridades y jugadores de fútbol son algunos de los 88 contribuyentes a los que la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) les reclama más de $1.200 millones por no haber pagado el Aporte Solidario y Extraordinario, más conocido como el impuesto a las grandes fortunas.

El organismo que conduce Mercedes Marcó del Pont inició 88 ejecuciones fiscales y les reclama “a los mega ricos en tribunales”, como definen en el ente recaudador, el pago del tributo. Fuentes al tanto de la avanzada prefirieron no precisar nombres. Las personas a quienes se les iniciaron las ejecuciones fiscales son contribuyentes con patrimonios superiores a 200 millones de pesos y que presentaron la declaración jurada correspondiente al impuesto a las riquezas, pero que no ingresaron el pago del aporte por el monto que se les había determinado.

Actualmente, las ejecuciones fiscales y la traba de embargos se encuentran suspendidas como medida para amortiguar el impacto de la pandemia de coronavirus. Sin embargo, en mayo pasado, la AFIP habilitó el uso de esta herramienta para aquellas personas alcanzadas por el impuesto a las grandes fortunas que no cumplieron con sus obligaciones. Las acciones legales fueron iniciadas por la Dirección General Impositiva (DGI), que encabeza Virginia García, en los distintos juzgados del país.

Hasta el momento, el ente recaudador inició más de 2.500 fiscalizaciones a contribuyentes que no cumplieron con el pago del impuesto. Como resultado de estas acciones, el Estado ya recaudó más de $240.000 millones, unos $20.000 millones más que el monto que había sido informado al momento del vencimiento del pago.

El aporte “solidario y extraordinario para ayudar a morigerar los efectos de la pandemia”, creado bajo la Ley 27.605, estableció un pago por única vez para aquellos patrimonios que superan los $200 millones. El proyecto fue impulsado por Carlos Heller, presidente de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, y Máximo Kirchner, quien también debió hacer frente al pago. Desde su creación, el tributo generó debate y fue llevado a la Justicia. Meses atrás trascendió que figuras como el futbolista Carlos Tevez, el ejecutivo del unicornio Globant Alejandro Scannapieco y el empresario Héctor Magnetto, entre otros, se presentaron ante un juez para no pagar el impuesto al considerar que era “inconstitucional” y “confiscatorio”, entre otros argumentos.

La Nación