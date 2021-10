Declaró uno de los imputados en el juicio por abuso sexual a una joven en Caá Catí. Aunque estaba previsto que fueran dos los imputados que declararan en la audiencia de este jueves, sólo lo hizo Chávez, quien a través de su defensa técnica negó su participación en el hecho. El TOP N°2 fijó una nueva fecha de debate para el martes 5 de octubre a las 8 horas. Los integrantes del Tribunal Oral Penal N°2 continuaron con la audiencia de debate que se sigue contra Santiago Alberto Chávez y Nicolás Contín por abuso sexual gravemente ultrajante en concurso ideal, con abuso sexual con acceso carnal agravado por haber sido cometido por tres personas; y a Lucas Almeida por abuso sexual gravemente ultrajante en concurso ideal con abuso sexual con acceso carnal agravado por haber sido cometido por 3 personas y lesiones leves en concurso real.

Este jueves luego de hacerle conocer las pruebas obrantes en la causa a los imputados, los mismos manifestaron su voluntad de declarar. Por cuestiones de tiempo, sólo alcanzó a hacerlo Chávez, a través de su defensa técnica, y negando su participación en el hecho que tuvo lugar en febrero del 2017 en Caá Catí. Las restantes indagatorias se difirieron para la próxima audiencia del 5 de octubre a las 8:00 horas, en que se espera que declaren Contín y Almeida y se exhibirá el video que se encuentra reservado en Secretaría. Se hicieron presentes los tres testigos citados, quienes por lo avanzado de la hora no pudieron prestar declaración. Se les notificó que oportunamente serán citados de nuevo.

La audiencia del martes 28 se inició pasada la hora fijada porque el querellante, doctor Eduardo de la Cruz Mosqueda se encontraba viajando desde la Provincia de Buenos Aires donde había concurrido a un tratamiento médico. A la misma tampoco compareció el doctor Rubén Leiva, quien justificó su ausencia comunicando al Tribunal que se le había fijado una Audiencia en forma sorpresiva en la localidad de Itá Ibaté. Atento a ello el doctor Jorge Buompadre asumió en forma conjunta la defensa de los imputados Chávez y Almeida, a lo que el querellante se opuso ya que éste último no había estado presente en las audiencias anteriores. Se produjo una incidencia que fue resuelta por el Tribunal, que se inclinó por su rechazo. Se fundamentó la postura al indicar que “…no existió abandono de defensa porque oportunamente el Dr. Buompadre comunicó esa situación que fuera zanjada en la primer audiencia, no hubo en esa oportunidad ningún planteo respecto a la codefensoría del Dr. Leiva, quedo claro que no hubo abandono de defensa ni revocación de mandato, el caso encuadra en el Artículo 106 que dice que el imputado puede ser defendido por dos abogados y puede ejercerse por parte de un profesional a los tres imputados, se rechaza la oposición formulada y continua la causa según su estado…”

Tanto el querellante como la representante de la acción civil – a cargo de la doctora Emilce Evangelina Soto- estuvieron presentes, y no se opusieron en ningún momento a esa situación.