Canasta Básica Total. $70.532 pesos para que una familia no sea pobre. Una familia tipo, compuesta por dos adultos y dos niños, necesitó más de $70.532 para no ser pobre, según un informe del INDEC. La Canasta Básica Total se aceleró al 3,2% en septiembre. Registró su mayor alza en tres meses. En paralelo, la Canasta Básica Alimentaria, que mide la línea de indigencia, ascendió 2,7% tras haber subido 0,7% el mes previo.

De acuerdo con los datos oficiales, una familia requirió de $30.014 para no ser considerada indigente. Recientemente el Gobierno decretó un aumento en tres tramos del Salario Mínimo Vital y Móvil que, en septiembre se ubicó en los $31.014. Por lo tanto, apenas pudo cubrir la CBA, a la vez que necesitó 2,3 de estos haberes para, además, satisfacer sus necesidades no alimenticias.