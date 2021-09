Se retiró en el año 2018. Bomba en la NBA: Manu Ginóbili vuelve a los San Antonio Spurs. La franquicia volverá a contar con el argentino, ganador de cuatro títulos en la mejor liga del mundo, bien cerca de la cancha. A tres años de su retiro, disfrutando apaciblemente de la familia, los amigos y los viajes, a Manu Ginóbili tal vez le picó el bichito o quizá finalmente lograron convencerlo. Pero la noticia sacudió al mundo de la NBA pasado el mediodía argentino de este viernes: el cuatro veces campeón volverá a los San Antonio Spurs. Ginóbili será un asesor en las operaciones de básquet del equipo, es decir que se moverá cerca de las oficinas. Pero también estará bien cerca del parquet, ya que tomará un rol centrado en el desarrollo de los jugadores tanto dentro como fuera de la cancha.

Tanto el legendario entrenador de la franquicia texana, Gregg Popovich, como R.C. Buford (exmánager y hoy CEO de los Spurs) y el actual mánager, Brian Wright, habían estado intentando convencer al bahiense de que se involucrara en el día a día del equipo desde que se retirara al finalizar la temporada 2017/18.

A los 44 años, después de tres campañas fuera del equipo, la noticia de que Manu volverá al lugar donde se convirtió en una leyenda no solo del conjunto negro y plata sino de la historia de la NBA fue anticipada por el periodista de ESPN Adrian Wojnarowski, uno de los más y mejor informados en toda la liga.

Al día de hoy, Ginóbili sigue viviendo en San Antonio, donde está definitivamente instalado, más allá de los tres meses al año que suele pasar en Argentina, donde desde su retiro siempre ha venido a pasar las Fiestas.

Pero después de 16 temporadas por demás fructíferas, que dejaron a los Spurs como una de las franquicias más exitosas no sólo en los últimos tiempos sino en la historia de la NBA, la organización siempre quiso seguir contando con la experiencia de Manu, en quien veían un hombre ideal para transmitir la “cultura Spur” a los jugadores más jóvenes y a los miembros del staff que se fueran incorporando.

Además de sus cuatro títulos en la liga, Ginóbili fue dos veces All Star al participar del Juego de las Estrellas (2005 y 2011) y ganó también el premio al Mejor Sexto Hombre en 2008. Hasta ahora, no se había acercado a la franquicia más que en algún pasaje de visita a sus excompañeros, a diferencia de lo que venía haciendo por ejemplo Tim Duncan, quien se incorporó al staff e incluso en algún momento supo pararse del otro lado de la línea en ausencia de Popovich.

“Durante muchos años hice todo al mango y sin pausa. Desde que me retiré estoy muy tranquilo, dedicado 100% a mi familia y a cositas que antes no podía, como hacer cosas de la escuela con los chicos, ir a pasar los tres meses de verano a Argentina, comer lo que quiero cuando quiero, sin pensar de más”, había explicado poco después de su retiro en el podcast “Hola, qué tal, ¿cómo estás?” del también jugador Nicolás Laprovittola y el periodista Germán Beder.

Tres años después, Manu regresa al ruedo.

