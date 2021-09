Ocurrió en la Línea 110 C. “Yo soy un sicario“. La amenaza que recibió el colectivero apuñalado en Corrientes. El colectivero de la línea 110 C de la ciudad de Corrientes, Juan Cardozo, habló sobre el episodio que le tocó vivir durante el fin de semana, cuando un pasajero lo apuñaló en el cuello y al ser detenido se fue gritando “yo soy un sicario”.

Cardozo, el colectivero agredido con un cuchillo en el cuello durante el fin de semana, habló sobre el confuso episodio y aseguró que el joven atacante está en libertad. “Esta persona sube en el tanque de las Mil, yendo hacia el barrio Santa Catalina”, inició Cardozo con su relato. “Caminaba mal como que estaba tomado o drogado”, aseguró.

Cardozo dijo que le pidió al pasajero que se coloque bien el barbijo, pero no le hizo caso. Cuando le pidió que pague el pasaje con su Tarjeta SUBE, el joven le quiso dar plata, pero luego pagó de la forma correspondiente. “Cuando freno en el semáforo de Alta Gracia y Maipú siento el cuchillo y a él diciendo ‘a donde me están llevando, te voy a matar‘. Cuando reaccioné ya me cortó el cuello”, relató la víctima. Cardozo logró controlar al atacante y no hubo otros agredidos. Durante la detención, el colectivero afirmó que el joven iba gritando “yo soy un sicario, soy un sicario”. Aparentemente, el atacante ya se encuentra en libertad, lo cual preocupa a Cardozo y a otros compañeros de trabajo por su seguridad y de la comunidad.

