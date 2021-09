Gustavo Valdés y su potable candidatura a presidente. Aquella idea de Ricardo Colombi de blindar la fórmula de la alianza oficialista, no fue descabellada. Tras el resonante triunfo del domingo, la figura de Gustavo Valdés empieza a ser presidenciable. En más de una oportunidad el Diario 1588 y Noticias Taragüí lo adelantaron. La UCR no le cederá al PRO la cabeza de la fórmula de Juntos por el Cambio, en las elecciones del 2023, que ya están a la vuelta de la esquina. Valdés se presenta como el candidato más potable dentro del radicalismo nacional. La población puertas afuera de Buenos Aires, ya no quiere más a un porteño o un bonaerense sentado en el Sillón de Rivadavia. Pide por un país más abierto y menos centralista. No por algo el mandatario correntino, inició su mensaje de federalismo. Elemental mi querido Watson.