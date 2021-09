El terror se instaló entre los vecinos del barrio Libertad por el onanista del balcón. Los habitantes de un edificio que tiene balcones que dan hacia un pulmón, viven con terror ya que el hombre sale desnudo y se masturba cuando ve que cierta vecina llega a su casa. También ha tenido actitudes de acoso con otras vecinas. Exigen que se vaya del edificio. En un edificio del barrio Libertad, los vecinos no duermen tranquilos. Un hombre que vive en uno de los departamentos acosa a las mujeres del edificio desde hace dos años, pero sus actitudes han empeorado los últimos tiempos, poniendo los nervios de punta de todos a su alrededor, por lo que piden que se vaya.

“Desde comienzos de mes, pasó tres días seguidos. El muchacho esperaba que yo llegue a mi casa, y cuando salía a mi balcón, él salía al suyo a hacer su escena”, comentó una denunciante de los últimos hechos perturbadores, que terminaron de poner en alerta a todo el edificio. La chica comentó que la primera vez que ocurrió, ella supuso que el hombre estaba teniendo intimidad con alguien y no había notado su presencia. Supuso que todo fue un mal entendido. Pero al repetirse la situación por tres días seguidos y viendo que el muchacho intentaba hacer contacto visual con ella mientras se tocaba, entendió que era una actitud consciente y adrede. “Al tercer día, recurrí a un vecino que tengo en frente, para que me ayude. Bajamos a hablar con el encargado del edificio. Y justo se dio la casualidad que nos juntamos varios vecinos y al comentar la situación, fueron saliendo a la luz otras actitudes raras del muchacho hacia otros vecinos”, agregó. “Él hace dos años está acá, por lo que me dijeron. Ese día las otras chicas del edificio intentaban calmarme porque yo temblaba de los nervios”, contó.

Otro vecino, aseguró que las chicas del edificio refieren que el hombre suele salir semidesnudo al pulmón del edificio, o que sintieron que las esperaba cuando vuelven de madrugada. Una incluso señaló que en una oportunidad le abrió la ventana de la cocina. “Las chicas viven permanentemente con miedo, y vemos a él que pasa como si nada. Hace poco lo crucé y me decía cosas, provocándome como para que le pegue”, resumió el vecino.

El día del tercer incidente, cuando la chica salió en búsqueda del vecino para pedir ayuda y finalmente varios habitantes del edificio contaron sus experiencias con el joven, también llamaron a la policía. Fue luego de esta situación que el sindicado decidió provocar a los vecinos hombres como para que le pegaran. “No sabemos quién es, no tenemos sus datos, porque la inquilina de ese departamento era su pareja y no vive más aquí. En la inmobiliaria no nos dan respuesta y el tipo sigue viviendo acá. Tenemos una vecina que decidió irse del edificio, porque el otro día se durmió una siesta de dos horas y como no respondía el teléfono, sus familiares aterrorizados pensaron que quizás le pasó algo. Su presencia genera un nerviosismo en el edificio, hay gente con hijos que no los quieren dejar solos ni por un ratito”, explicó el vecino. “Se nota que no es normal, porque ante toda esta situación, él está como si nada. Todos los demás viven con nerviosismo y él tranquilo”, agregó. Según contaron, más de 20 vecinos firmaron una petición que entregaron a la inmobiliaria, pidiendo que el hombre se vaya del edificio.

Radio LT7