Desde ayer retornaron a la virtualidad. Tutores de tres instituciones privadas solicitan a Educación el regresó a la presencialidad. Un grupo de padres y madres del Jardín Patito Feo, Colegio Sagrado Corazón y el Instituto Roubineau insisten que las condiciones edilicias son las adecuadas para que todos los alumnos vuelvan a clases.

Un grupo de tutores del Jardín de Infantes Patito Feo, Colegio Sagrado Corazón e Instituto Roubineau enviaron una nota al Ministerio de Educación provincial en la piden el regreso a la presencialidad total y ratifican su descontento por la vuelta a la modalidad de burbujas por parte de las autoridades del establecimiento. La nota presentada, fechada ayer, señala: “Nos dirigimos a ustedes con la finalidad de informar el descontento por la vuelta al sistema de burbujas en algunos grados y salas, y en otros la continuidad del mismo aun luego de anunciada la presencialidad en un 100%”.

Los tutores alegan que las instalaciones son lo suficientemente grandes como para que las clases presenciales puedan darse con normalidad en el establecimiento educativo, buscando espacios al aire libre u otras aulas de mayor extensión, respetando las medidas sanitarias. “Es lastimosa la falta de comunicación que existe entre las familias y el colegio, se puede acceder a ellos solamente solicitando cita por mensaje en la plataforma ya que el teléfono no funciona”, reza parte de la nota enviada.

Aclaran que tienen conocimiento del decreto que fija el regreso a la presencialidad y que “su pedido está hecho con fundamentos”. Una de las tutoras aseguró que: “La nota se presentó por parte de tutores de los tres niveles, el 1 de septiembre tras cinco días se postergó el regreso sin que se haya registrado ningún caso de covid o algún impedimento relacionado. Nos mandaron una notificación diciendo que iban a volver a las burbujas porque las condiciones edilicias no eran adecuadas para cumplir con lo solicitado por la resolución que salió por el regreso a clases”. Y dijo que “no es convincente por varias razones. Primero, que deberían haberlo previsto antes de empezar y si fue por las condiciones del edificio, los directivos sabían perfectamente qué cantidad de alumnos tienen por aula y ni hubieran arrancado”. La tutora, comentó que desde el establecimiento alegaron esa decisión porque tuvieron una supervisión desde Enseñanza Media y les aseguraron que las condiciones no eran adecuadas y les sugirieron el cierre.

“No entendemos por qué toman esa decisión. Sinceramente todo el tiempo intentamos hablar con los directivos, pero no tenemos respuesta”, explicó la tutora y reiteró que “la burbuja no está sirviendo, el año pasado hasta agosto la enseñanza fue pésima. Hay mucha gente vacunada, tenemos pocos casos y eso nos permite volver a la presencialidad completa”.