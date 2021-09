Nación, Provincia y municipio, trabajan sobre el protocolo de apertura de fronteras. Luego de los anuncios realizados por el Ejecutivo Nacional y la solicitud del gobernador Valdés, para habilitar los cruces internacionales que tiene Corrientes, las autoridades a cargo señalaron evalúan la implementación de los controles necesarios para evitar la propagación de una nueva ola de contagio. Desde Paso de los Libres, primera barrera sanitaria internacional para ingresar a la Argentina desde Corrientes, el doctor Jorge Ferreyra Dame, director del Hospital San José de Paso de los Libres y referente en el lugar en la lucha contra el coronavirus, adelantó que este viernes 24 de septiembre habrá una reunión en el Complejo Terminal de Cargas (COTECAR) para analizar entre funcionarios nacionales y delegados de la Provincia cómo funcionará el protocolo de apertura de fronteras.

Gustavo Valdés solicitó el martes formalmente a la directora Nacional de Migraciones, Florencia Carignano, la habilitación de los tres pasos fronterizos que tiene la provincia de Corrientes, para que las personas que cuenten con doble vacunación, PCR y test rápido, puedan ingresar al país. “Nosotros como Provincia nos estamos dirigiendo a la doctora Bobadilla y al Ministerio de Salud para ver cómo será la implementación del protocolo y su funcionamiento y quien hará el control del mismo”, detalló Ferreyra Dame. Sobre la posibilidad de la implementación de una guardia de control y monitoreo en el COTECAR, el profesional de la Salud aclaró que al no haber movimiento vecinal ni turismo lo que se hizo fue solicitar en su momento el control centinela, algo que continúan llevando adelante a modo de prevención para evitar el ingreso de la variante Delta. “Pedimos autorización para hacer controles a los vehículos de transporte, para controlar la tipificación. Hasta el momento no tenemos ninguna variante nueva, en marzo habíamos sido notificados de la entrada de la variante de Manaos. Paso de los Libres hace varios días tiene cero casos nuevos”, afirmó.

Ferreyra Dame también hizo hincapié en la necesidad de contar con apoyo del Gobierno Nacional y herramientas acordes a las nuevas medidas: “Nuestro eterno reclamo a Nación siempre fue un módulo sanitario. Cuando hablamos en un momento con la directora nacional de Migraciones nos decían que Libres no tenía nada. Nosotros pusimos el cuerpo y todo, con lluvia, frio y calor para controlar la frontera, obviamente solicitando permiso al área nacional. Ahora parece que llega un módulo que, en estos días, estaría terminado y la Provincia hará un convenio para que el Gobierno de Corrientes se haga cargo de los recursos humanos y tenga un lugar donde trabajar epidemiológicamente y sanitariamente”.

Respecto a las aperturas de actividades y la posibilidad adhesión del Municipio de Paso de los Libres a los anuncios hechos por Nación, como la no obligatoriedad del uso de barbijos, aseveró que “todavía es un apresuramiento ante estas medidas, todavía la pandemia no terminó, estamos en una situación epidemiológica favorable en este momento, pero puede cambiar”.