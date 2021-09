En el cambio de planes sociales por sexo, en la trata de personas en el Chaco: hay funcionarios y políticos involucrados en los casos de explotación sexual. Las víctimas eran mujeres de bajos recursos a las que se les prometía un futuro mejor trabajando en organismos gubernamentales que se pagaba con becas de Desarrollo Social. Sin embargo, el verdadero objetivo era exhibirlas para que sean explotadas sexualmente por funcionarios, políticos y empresarios.

Kilo Vallejos y su esposa Élida Mambrin, titulares de la asociación que captaba mujeres para explotación sexual. Les prometían becas a cambio de trabajar en organismos estatales, pero en realidad el objetivo era exhibirlas para que sean explotadas sexualmente. Este martes se conoció la condena de parte del Tribunal Oral Federal de Resistencia a 15 años de prisión a Elida Mambrín, viuda del dirigente social y puntero político del PJ Rolando Kilo Vallejos, por el delito de explotación sexual de cerca de 70 mujeres que llegaron a su asociación para recibir el plan de Fortalecimiento Comunitario (FOCO), que otorgaba el Gobierno Provincial a través de organizaciones sociales. También fue condenada por dos hechos de abuso sexual, uno de ellos gravemente ultrajante.

El abogado de las víctimas, Dr Ítalo Suligoy, habló del caso manifestando desde Radio LT7 que “en el país nunca se conoció un caso así antes”.

“Esta era una asociación que recibía planes sociales de parte de Desarrollo Social y captaba chicas, haciendo trata de personas”, explicó. “Las chicas ingresaban a la asociación a través de amigos, con la promesa que podían conseguir trabajo en organismos públicos. A ellas les daban becas de 5 mil y 7 mil pesos, pero el verdadero fin era exhibirlas en estos organismos ante funcionarios, empresarios y gente de la política, para someterlas sexualmente a través de un pago de dinero o de mercaderías u otros elementos. Además, a cada becada les sacaban parte del dinero que cobraban mensualmente para ser aportado a la asociación”, detalló el abogado de las víctimas.

“El acuerdo lo hacía Rolando Kilo Vallejos, el presidente de la asociación. A las chicas las llevaban a las campañas políticas, a inauguraciones de obras o a tirar folletos para un partido político. Las exhibían como mercancías y las llamaban ‘Las chicas de Eli‘ o ‘Las chicas de Kilo‘. Además, las chicas recibían amenazas, porque estas personas tenían contactos en la policía y con gente de la Justicia, y hasta con el gobernador. Es decir, se sacaban fotos con todo el mundo y aducían que tenían poder, con eso amenazaban y sometían a las chicas, que tenían mucho miedo”, detalló Suligoy.

ENTRAMADO

Cómo se descubrió el entramado de trata de personas

Se sabe hasta el momento que la asociación llegó a manejar alrededor de 70 mujeres, aunque eran menos las sometidas a la explotación sexual, aclaró el abogado. Algunas de estas mujeres fueron designadas para trabajar en el Ministerio de Transporte, más precisamente en el área relacionada con el Sistema Sube. “Cuando se implementó aquí el sistema Sube, necesitaban mucha gente para hacer el empadronamiento de la gente que iba a usar la tarjeta. Y el director del organismo hizo un acuerdo con Vallejos para que enviara becadas para realizar el trabajo. Luego de un tiempo cambió la autoridad, ingresó otro director, al que Kilo Vallejos abordó con respecto a que las empleadas eran ‘sus chicas‘ y que ellos tenían que llegar a un acuerdo”, relató el abogado.

“El nuevo director se resiste a esta situación, discuten e incluso llegan a intercambiar golpes de puño. Al no poder acordar con el nuevo director, Vallejos empezó a amenazar a las mujeres y a decirles que debían abandonar ese trabajo o que él les iba a sacar la beca, algo que ellas no querían hacer. El nuevo director entonces resolvió acercarse a Desarrollo Social, para interiorizarse sobre cómo funcionaba el sistema de becas y allí le informaron que no había razones para sacarles las becas a las chicas y que eso no iba a pasar”, continuó con el relato Suligoy.

En ese deciden hacer una denuncia y contactan por primera vez a Suligoy para que represente a las víctimas de esta asociación. “En ese momento, una sola se animó a denunciar, por el miedo que tenían. Incluso ahora, luego que se condenara a Elida Mambrín a 15 años de prisión, sentencia que por el momento cumple de forma domiciliaria, siguen con miedo. Consideran que es injusto que la mujer esté en su domicilio”, agregó.

KILO VALLEJOS

¿Qué pasó con Kilo Vallejos, el líder de esta banda que hacía trata de personas?

“Ni bien se ordenó el allanamiento y detención de todos los integrantes de la banda, en febrero de 2020, él se dio a la fuga. Se cree que alguien le avisó que iba a pasar eso, entonces se fugó. En eso se ve el grado de corrupción en torno al caso, ya que, pese a que la investigación y los operativos los dirigía Gendarmería Nacional, la información llegó a Vallejos antes que se concreten los allanamientos”, comentó Suligoy.

“A los dos meses apareció ahorcado en su domicilio. Las víctimas llaman la atención en torno a esto: el hombre estaba en su domicilio, nunca lo buscaron”, agregó. “Nadie cree que lo de este hombre fue un suicidio. Vi el expediente y estuve el día que se lo encontró, y no había señales que hubiera sido otra cosa; o lo hicieron muy bien, si es que no fue un suicidio”, remarcó.

Las dudas en el caso se relacionan con las conexiones que el caso tiene con funcionarios y políticos del Chaco, ya que esta asociación de algún modo se hacía con estas becas para distribuirlas. Las denunciantes llegaron a contar incluso de viajes a Buenos Aires, donde las interesadas también debían tener sexo con funcionarios para conseguir las becas. “Hace falta más testimonios para avanzar sobre nombres de funcionarios. La causa por el momento solo tiene cuatro denunciantes, quizás ahora aparezcan más, luego de la condena a esta mujer. Pero la realidad es que tienen mucho miedo”, agregó.

“Este juicio fue sobre los implicados directos. Ahora debería abrirse otra investigación para determinar otros involucrados, los funcionarios, por ejemplo. Pero soy pesimista al respecto, ya que a pesar de la gravedad del delito que se investiga, a esta mujer desde el año pasado le dan prisión domiciliaria, incluso ahora con la condena; y nosotros recibimos amenazas constantemente”, cerró.