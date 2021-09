Se viene el Carnaval de Corrientes para la próxima edición ¿Qué dicen las autoridades municipales sobre la edición 2022? El secretario Desarrollo Económico, Juan Esteban Maldonado Yonna, habló sobre la posibilidad de realizar los Carnavales 2022. “Hay que ser prudentes para no generar falsas expectativas en un marco de emergencia sanitaria”, sosteniendo que la decisión será en un marco de análisis permanente: “Conocemos bien la particularidad del carnaval, demanda su tiempo de planificación y trabajo previo”. Agregó que “aún no hay ninguna decisión oficial que vaya o no vaya a realizarse el Carnaval 2022; en el marco de la pandemia y de la semana del comparsero, nos hemos juntado como tantas otras veces durante el año y compartimos las alternativas, pero no hay ninguna confirmación”.

Yonna valoró el diálogo y las ideas compartidas, pero ratificó que aún no hay una confirmación oficial y adelantó que no hay una fecha límite para confirmar la decisión: “La realidad marca que todavía no volvieron los eventos de tal magnitud como los carnavales de Corrientes con la cantidad de gente que se moviliza para las tribunas y en el detrás de escena”.