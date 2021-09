En un hecho gravísimo, un menor con graves antecedentes intentó violar a una mujer en Monte Caseros. El supuesto agresor tiene 16 años, con varios ingresos y salidas de comisarías. Esta vez, se vio involucrado en un intento de abuso sexual, en un contexto de robo en manada en esa localidad del interior de Corrientes, registrado el fin de semana en una zona rural conocida como Monte Carlino. Se produjo cerca de las 14:00 de ayer en una zona rural de abundante vegetación, hacia el Sur de esa localidad. Una pareja que se desplazaba en motocicleta decidió pasar la jornada tranquilamente cerca del río, pero en un momento dado, se acercaron cuatro muchachos con gomeras y machetes.

Al ver esta situación, el hombre le dijo a su pareja que se retirase del lugar para evitar problemas, “cuando nos levantamos, uno se me acercó y me dijo: dame tu mochila. Tenía en brazos a mi bebé. Le entregué todo, pero siguieron molestando. Me dijeron que me fuera y se llevaron a mi esposa a una zona de malezas. Corrí hasta conseguir ayuda y llamar a la policía. Cuando llegamos al lugar de nuevo, estaba mi señora llorando, semidesnuda y con una pareja que la ayudó”, relató el damnificado. Una de las ruedas de la moto en la que habían llegado en familia a esa zona, estaba pinchada y la llave fue sustraída, además de su teléfono celular y la mochila que llevaba ropita de su bebé.

DOS DETENIDOS

El comisario Claudio Fernández confirmó que “estos malvivientes intentaron abusar de la mujer, la despojaron de sus prendas de vestir y en momentos en que iban a cometer el hecho en sí (la violación), una pareja que pasaba por el lugar escuchó los gritos y la auxiliaron, impidiendo que los delincuentes logren su cometido”, explicó.

“El padre, tras ser amedrentado con machetes y gomeras, emprendió su huida hacia la zona de Carlino a pedir ayuda. Se hizo un amplio operativo y logramos encontrar a la víctima que estaba en compañía de la pareja que la auxilió. Realizamos un rastrillaje por toda la zona de monte y logramos aprehender a los supuestos autores que ya estaban cerca de sus domicilios. Uno de ellos es mayor de edad y el otro un menor con varios antecedentes delictivos”, dijo Fernández. Se inició de oficio una causa en flagrancia por supuesto Robo Agravado seguido de Abuso Sexual en grado de tentativa. El policía solicitó no acercarse a las zonas de abundante vegetación; “el hecho fue grave, es una zona alejada de la urbana, de difícil acceso para llegar. La policía dejó los vehículos lejos para recorrer el área, es aconsejable para la sociedad que no vaya a esos lugares”, dijo.

ANTECEDENTES

El menor al que se involucra en el intento de abuso sexual tiene numerosos antecedentes por robo. El 21 de agosto, fue sindicado como partícipe de la sustracción de un bolso con dinero a un repartidor en la localidad de Juan Pujol que, a su vez resultó ser quien el día anterior fue demorado en Monte Caseros por encontrarlo con dinero robado a un camionero. El menor quedó a disposición de la justicia en turno, una vez más. La mujer atacada debió recibir atención psicológica.

Diario época