Con solo 35 internados en terapia intensiva, el Hospital Campaña retrocedió a los valores de marzo. Actualmente tiene menos de 40 internados en la unidad de terapia intensiva. Una cifra tan baja no se registraba desde mediados de marzo. Si bien las internaciones en clínica general fueron disminuyendo de forma paulatina, el área de cuidados intensivos demostró más resistencias a la merma y sostuvo un promedio de 60 internados por varias semanas. El registro cedió y según el parte epidemiológico de ayer, contaba con 35 internados cifra que no se veía desde el 15 de marzo. La cepa Manaos agravó las estadísticas de internaciones y muertes en la provincia. Sin embargo, la segunda ola de coronavirus en Corrientes se encuentra en retirada.

Corrientes tiene 965 casos activos. Escenario que no se registraba hace seis meses. Capital vuelve a concentrar la mayor proporción de casos activos en la provincia. El 90% de las personas que atraviesan la enfermedad del coronavirus residen en la ciudad de Corrientes. Hace dos meses la cifra se encontraba solo en el 53%.

DELTA

Ante el riesgo de la llegada de la variante Delta, reconocida como más contagiosa y riesgosa para la población no vacunada, representantes de la cartera sanitaria correntina participaron esta semana de una reunión del Consejo Federal de Salud. El ministro Ricardo Cardozo, explicó que “se analizó la situación de la variante Delta en el país, son los datos que trajo la doctora Bobadilla y se corroboró el estado de situación del hospital de campaña y del Laboratorio Central para verificar el buen funcionamiento y si hace falta algún tipo de elemento para estar preparados para la posible llegada de las nuevas variantes”. Aseguró que en Corrientes aún no se registró la variante Delta. “No está corroborado, estamos a la espera de algunos análisis que aún no llegaron los resultados, pero a la fecha no tenemos ningún caso detectado”, dijo.

ÚLTIMAS 24 HORAS

El gobierno provincial confirmó ayer que ocho personas murieron por Covid19 y que se detectaron 220 nuevos casos, de los cuales 88 corresponden a Capital y el resto a otras 22 localidades. Se analizaron 4.125 muestras en las últimas 24 horas. Los casos activos se mantienen en 965 y los acumulados en 108.626 desde que se inició la pandemia. Son 1.491 los fallecidos acumulados y 103 los actuales internados en el hospital de campaña, con resultado positivo para Covid19. Se recuperaron 14 pacientes que recibieron el alta, mientras que fallecieron 8 personas con resultado positivo para Covid19. El informe emitido desde la institución detalla que a la fecha (4 de septiembre), se encuentran internados 103 pacientes.

Hay 68 pacientes con diagnóstico de Covid19 en Sala de Clínica General. Todos se encuentran clínicamente estables. En la Unidad de Terapia Intensiva (UTI) hay 35 pacientes con diagnóstico de Covid19, 34 con asistencia respiratoria mecánica. Todos con pronóstico reservado.

Fueron dados de alta 14 pacientes recuperados.

En consultorios externos se realizaron 28 atenciones en la fecha, acumulándose 34.151 hasta el momento.