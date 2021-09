Es un concurso en la ciudad de Mercedes, donde repudian un concurso de belleza por promover la violencia simbólica. Se trata de un certamen, que convoca a jóvenes de la localidad del ‘Paì Ubre’ a presentarse para ser electas como soberanas de la estación primaveral. Desde el grupo feminista Colectiva Mercedes señalaron que este tipo de propuestas son “festividades patriarcales” en los que se evidencia una discriminación hacia aquellas mujeres que no cumplen con los parámetros sociales para ser consideras “lindas”, por lo que solicitaron que no se realice.

En la localidad de Mercedes se anunció la realización de la Elección de Reinas por el Gran Festejo de la Primavera, evento que, como sucede hace años, celebra la llegada de la primavera con la elección de una joven como reina primaveral de la ciudad.

Desde el grupo Colectiva Mercedes se pronunciaron en contra al considerar que estos eventos fomentan estereotipos hegemónicos, que ayuda a reforzar una visión de la sociedad donde la mujer permanece en el rol de “objeto”. Debido a esto, instaron a que se eviten estas iniciativas ya que revalidarían conceptos de belleza que no abarcan a todos los tipos de cuerpos.

La agrupación sostiene que los concursos de belleza utilizan “el cuerpo para seleccionar según estereotipos de belleza impuesto por la cultura hegemónica que responden a los intereses de la industria y la moda”. Es por esto que, tras el anuncio de la realización del concurso, en el cual se invita a jóvenes de 16 a 28 años a postularse, desde Colectiva Mercedes se pronunciaron en contra y repudiaron la propuesta debido a que esto “visibiliza la violencia simbólica contra las mujeres y niñas que está implícita en estos concursos”.

Explicaron que “en la ley de Protección Integral para Prevenir, Erradicar y Sancionar la Violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales N°26.485 en su artículo 5 define la violencia simbólica como aquella que, a través de patrones estereotipados, mensajes, valores, iconos o signos transmita y reproduzca dominación, desigualdad y discriminación en las relaciones sociales, naturalizado la subordinación de la mujer en la sociedad”.

Pidieron que exista una mayor responsabilidad al momento de proponer estos eventos ya que “en este concurso se convocan a adolescentes quienes se encuentran en pleno proceso de construcción de subjetividad, identidad y cambios corporales. Al ser expuestas a este tipo de eventos se les inculca la naturalización y asunción de estereotipos que conllevan a conductas no saludables como las exigencias para alcanzar estándares de “belleza“, exposición a la evaluación de terceros como discursos que dan forma a sus subjetividades.

https://www.instagram.com/colectivamercedes/?utm_source=ig_embed&ig_rid=c884e9da-113d-4e4c-898f-6c15d6ee38a0