Era el vocero de Alberto Fernández. Es la mano derecha del mandatario que fue apuntado por Cristina Kirchner como el impulsor de operaciones mediáticas contra la vicepresidenta.

“Tengo el agrado de dirigirme a Usted para presentarle mi renuncia indeclinable como secretario de Comunicación y Prensa de la Presidencia Argentina con el que me honrara el 10 de diciembre del 2019. Motiva esta decisión la crisis desatada en las últimas horas y espero que mi alejamiento del cargo contribuya a pacificar, en parte, estos momentos difíciles que nos toca vivir”, escribió Juan Pablo Biondi esta tarde a través de redes sociales.

El hombre que mantiene una relación de más de tres décadas con Alberto Fernández, dimitió oficialmente esta tarde en el marco de una ola de renuncias presentadas mediáticamente pero que no se concretaron de hecho. Biondi, vocero presidencial y nexo entre Fernández y los medios, fue acusado directamente por Cristina Fernández de generar operaciones mediáticas en su contra. “A propósito de la categoría de funcionarios que no funcionan… el vocero presidencial escaparía a aquella clasificación. Es un raro caso: un vocero presidencial al que nadie le conoce la voz. ¿O tiene alguna otra función que desconocemos? ¿La de hacer operaciones en off por ejemplo? Verdadero misterio. Por la misma razón me comuniqué con el ministro de Economía cuando se difundió falsamente que en la reunión que mantuve con el presidente de la Nación, había pedido su renuncia. Las operaciones son permanentes y, finalmente, sólo terminan desgastando al gobierno. Es increíble que no lo adviertan. Es una pena tanto daño autoinfligido”, escribió Fernández de Kirchner en su carta dirigida al presidente.

LUNES CLAVE

Mientras tanto, el gobierno esperaría hasta el lunes para realizar anuncios oficiales con respecto a los cambios en el Gabinete.