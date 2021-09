En el Súper 20, Regatas Corrientes sigue sin conocer la victoria. volvió a caer, esta vez frente a Instituto por 92 a 74, y sigue sin poder ganar. La “gloria” contó con una gran tarea de Nicolás Romano con 23 puntos y 9 puntos, mientras que en el “remero” no alcanzó lo hecho por Cáffaro, quien sumó 16 puntos y 9 rebotes. El lunes por la noche, en el día de su cumpleaños número 98, Regatas no pudo con Instituto de Córdoba y cayó 92 a 78, en un duelo que lo tuvo siempre por detrás y que, a pesar de buenos momentos, nunca pudo terminar de ponerse en juego. Las tareas de Romano, Cuello y Elías (56 puntos de los 92) fueron fundamentales para los cordobeses.

Un inicio eléctrico para Instituto, que propuso una defensa alta asfixiante en la primera línea lo que llevó a incomodar mucho en la ofensiva a Regatas. Aprovechó muy bien sus oportunidades con un buen inicio desde el perímetro (3/4), y con Romano en llamas (12 puntos en el tramo) para escaparse 19 a 6 en el promedio del primer parcial. Piccato movió el banco intentando encontrar respuestas, pero no lo logró, y la ventaja llegó a ser de 18 unidades (28 a 19) a falta de dos minutos. Sobre el cierre, el “remero” tuvo algunos puntos en manos de Cáffaro, Arengo y Hogan y pudo recortar distancias, para cerrar el periodo 30 a 16.

El “fantasma” cambió la cara e ingresó con mucha más decisión al segundo capítulo. Así, con un goleo bien repartido y con una defensa más férrea en la pintura pudo meter un parcial de 0 a 9 en cinco de juego para ponerse abajo solo 34 a 29. La “gloria” pudo salir del apuro de la mano de Gallizzi, pero sobre todo de Romano (16 en el primer tiempo), quien a esas alturas estaba intratable con puntos de todas las formas, y así los locales fueron al descanso largo 45 a 33 arriba.

En la vuelta al juego los primeros minutos mantuvieron la misma tónica, y el “remero” tuvo varias chances para recortar la distancia y ponerse cerca de la “gloria”, pero careció de efectividad desde 6,75. Allí, apareció la mano caliente de Instituto, con dos bombas seguidas de Elías y Romano para escaparse a 15 puntos, 58 a 43 con cuatro por jugar. Los de Piccato se sostuvieron con un buen momento ofensivo de Quinteros (6 puntos) y cerraron el tercer parcial 64 a 53 con todo por decir en el cuarto final. El periodo final arrancó con la “gloria” volviendo a presionar en defensa, y con un parcial de 7 a 0 a su favor se escapó 71 a 55 en apenas dos minutos y medios. A falta de tres minutos para el cierre, Instituto se escapó por 20 puntos (83 a 63) y quebró la historia a su favor. Ambos maquillaron el resultado, que finalmente quedó para los cordobeses 92 a 74.

Regatas sigue sin torcer la historia y suma su tercera caída en igual cantidad de presentaciones, mientras que Instituto suma tres triunfos en fila. El miércoles, el “remero” buscará conseguir su primera victoria frente a Atenas desde las 19:00, mientras que la “gloria” intentará estirar la racha frente a San Martín desde las 21:30.

SÍNTESIS

Instituto 92: Gastón Whelan 2 (XX), Mateo Chiarini 5, Martín Cuello 17, Nicolás Romano 23 y Tayavek Gallizzi 10 (fi); Nicolás Copelo, Christian Amicucci 8 (X), Federico Elías 16, Juan Cruz Tulián 4, Juan Cruz Frontera 2 y Bruno Abratte 5. DT: Lucas Victoriano.

Regatas 74: Nicolás Aguirre 13, Paolo Quinteros 12, Skyler Hogan 8, Martín Fernández 10 y William Davis II 4 (fi); Juan Pablo Arengo 10, Agustín Cáffaro 16, Juan Cruz Scacchi, Tobías Franchela 1 y Joaquín Marcón. DT: Gabriel Piccato.

Parciales: 30/16, 45/33 (15/17), 64/53 (19/20), 92/74 (28/21).

Jueces: Diego Rougier, Ariel Rosas y Nicolás Danna.

Estadio: Ángel Sandrín.