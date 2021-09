Se viene el River-Boca: ¿quiénes pueden ir al Superclásico? River tiene más abonados que la capacidad del Monumental con el 50% de aforo. Luego que el Gobierno nacional confirmara el regreso del público a los estadios, en River comenzaron a trabajar para tener la mayor cantidad de hinchas en las tribunas del Monumental para el trascendental duelo ante Boca del 3 de octubre. Este miércoles la dirigencia del club de Núñez decidió a quiénes les dará prioridad para sacar la entrada, teniendo en cuenta que solo por el momento se permite un 50% del aforo total de la cancha. En que River no pueda cambiar el aforo del público al 70% como quieren los dirigentes para dicho encuentro tendrán prioridad 35.000 de los 47.000 abonados de la institución ya que ese número representa la mitad de la capacidad total con la que cuenta el estadio.

Sólo restaría definir cómo hará el club para determinar qué abonados pueden sacar la entrada y cuáles no, ya que no hay cupo para todos. En Núñez están especulando en priorizar a los abonos más caros, aunque aún no se sabe qué decisión tomarán.

